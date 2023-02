Les organismes communautaires marchent pour demander plus de financement

L'événement nommé La Traversée du désert du communautaire se déroulait dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale.

Les manifestants ont marché du café communautaire L'Accès, dont l’avenir est menacé, jusqu'au bureau du député caquiste de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, était aussi interpellé.

Les marcheurs ont alors remis un recueil de témoignages visant à rappeler aux élus et à la population l'importance du travail des quelque 320 organismes de la région.

Avec tout ce qui se passe autour de nous dans notre société, les augmentations du coût de la vie, des difficultés de main-d'œuvre, c'est difficile aussi pour nous, les organismes communautaires. On a eu beaucoup de retard pendant longtemps au niveau de nos subventions, de notre mission. On a beaucoup de travail à faire au niveau des redditions de comptes, au niveau de tous les comptes rendus qu'on a à faire, ce qui nous enlève beaucoup de temps pour aider les gens de notre communauté , a expliqué Véronique Bouchard, coordonnatrice à la maison des jeunes La Zone d'Hébertville et membre du Comité mobilisation Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les marcheurs ont remis un recueil de témoignages au député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ce comité est l’instance de concertation régionale pour la mobilisation du milieu communautaire.

Les manifestants estiment que Québec doit réinvestir massivement.

Au Québec, c’est un rehaussement annuel indexé de 255,6 millions de dollars dont on a besoin pour financer adéquatement la réalisation des missions des organismes. Le rehaussement annoncé pour 2023-2024 atteint à peine 10 % de ces besoins , a-t-elle chiffré par voie de communiqué.

Avec les informations de Mélissa Paradis