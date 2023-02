Quand TikTok devient un outil de recrutement

Vidéos de danse, nouvelles tendances : le réseau social Tiktok est fortement apprécié pour son côté divertissant, mais de plus en plus d'entreprises s'en servent pour attirer du personnel de façon ludique.

Les employés des Serres Saint-Élie, à Sherbrooke, ont plusieurs vidéos sur le réseau social. L'entreprise utilise principalement ce médium pour donner des conseils d'entretien, pour annoncer les nouveautés ou tout simplement pour faire sourire les abonnés. Mais elle recrute aussi à travers cette plateforme.

En montrant ainsi leur côté « givré », la directrice générale de l'entreprise, Mélanie Grégoire, croit que cela incite les gens à venir porter leur curriculum vitae pour faire partie « de cette folie-là, de cette énergie-là ».

Même le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a créé un compte sur le réseau social. Une façon, selon la porte-parole Annie-Andrée Émond, de joindre toutes les tranches d'âge.

C'est une initiative qui vient en partie de l'équipe de communications, et en partie de nos employés qui utilisaient la plateforme, ou encore leurs enfants, et qui nous ont demandé de l'utiliser, explique-t-elle. On essaie de diversifier nos moyens de communication.

« TikTok prend de plus en plus de place. On s'est dit que c'était un autre moyen efficace pour nous permettre de joindre encore plus de gens qu'on ne joint pas nécessairement pas nos autres moyens de communication. » — Une citation de Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

À travers ses capsules, le CIUSSS a deux objectifs : transmettre de l'information et favoriser le recrutement. C'est utilisé principalement par les jeunes. On veut les intéresser aux professions de la santé. S'ils ne sont pas chez nous l'année prochaine ou dans deux ans, on peut espérer qu'ils vont choisir une profession en santé! explique la porte-parole. Et il y a aussi des adultes, et en voyant nos capsules, ils peuvent démystifier nos environnements de travail.

Ce qui ne l'empêche pas, à l'occasion, de créer une vidéo uniquement pour faire sourire.

Faire de l'accompagnement pour mieux comprendre TikTok

Le créateur de contenu et fondateur de l'agence Tran, Anthony Tran, a fleuré la bonne affaire. Remarquant qu'il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement pour les entreprises souhaitant utiliser cette plateforme, il a décidé de se spécialiser dans cette démarche. Il a aidé une cinquantaine d'entreprises à faire leurs premiers pas sur TikTok.

Les entreprises n'ont pas de lignes directrices, ne savent pas comment aller sur la plateforme, comment collaborer ou faire du contenu, souligne-t-il. Mais c'est un des meilleurs moyens pour joindre un super grand public au Québec, dont beaucoup de jeunes.

Le jeune entrepreneur mise sur son expérience des dernières années, sa constance et sa créativité pour éduquer ses clients.

« Quand une entreprise est sur TikTok, pour moi, c'est comme une entreprise qui irait dans les journaux, sur la télévision pour recruter du personnel. C'est juste un autre moyen, un nouveau moyen pour viser une nouvelle audience. » — Une citation de Anthony Tran, créateur de contenu

Anthony Tran accompagne des entreprises dans leurs démarches. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Emplois Compétences, un site offrant des services de recrutement, l'a d'ailleurs rapidement compris. Initialement sur la plateforme pour se faire connaître, la firme a constaté que cela a moussé l'intérêt pour ses services.

On n'utilise pas la plateforme pour faire du recrutement, mais pour nous faire connaître. [...] Mais on a remarqué une augmentation des candidatures "spontanées", de gens qui vont sur notre site web pour nous envoyer des C.V. , explique la directrice des opérations, Marie-Catherine Perreault.

Ce n'est pas rare que j'entende que l'une des premières raisons pour venir nous rencontrer, c'est parce qu'ils ont vu nos vidéos sur TikTok , renchérit Jysabel Fortier-Roy, conseillère en acquisition de talents.

Difficile toutefois de quantifier l'impact concret sur le recrutement, mais au final, c'est la visibilité que l'outil offre qui est intéressante , ajoute-t-elle.

La porte-parole du CIUSSS compte bien, pour sa part, poursuivre dans cette voie, d'autant plus qu'elle remarque que les demandes d'informations supplémentaires sont très élevées . TikTok seul, ça n'a pas de sens. Mais TikTok inclut dans d'autres plateformes, là, oui , conclut Annie-Andrée Émond.

Avec les informations d'Arianne Béland