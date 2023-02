Université du Yukon : Ken Coates devient président du programme de gouvernance autochtone

La doyenne et vice-présidente des études à l’Université du Yukon, Shelagh Rowles, explique que cette nomination devrait donner l’occasion à l’université d’aider la population étudiante à comprendre l'histoire et l'avenir des ententes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale des Autochtones, des sujets que Ken Coates a étudiés et sur lesquels il a beaucoup écrit.

« C'est vraiment une période charnière, je dirais, pour notre programme de gouvernance autochtone et pour que les jeunes s'investissent vraiment dans cette compréhension et cette exploration de ces ententes. » — Une citation de Shelagh Rowles, doyenne et vice-présidente des études, Université du Yukon

Dans un communiqué publié jeudi, l’université affirme que Ken Coates a des liens depuis longtemps avec elle. Il a notamment aidé à construire le curriculum du programme des Études nordiques, et il a cofondé le Northern Review journal.

Ken Coates explique dans un communiqué avoir hâte de rejoindre l‘université pour soutenir la réalisation du rêve de l’autonomisation à nouveau des Autochtones et de la réconciliation à l'échelle du territoire .

« Les Premières Nations du Yukon et, en fait, le Yukon dans son ensemble, ont co-créé l'un des environnements de gouvernance les plus imaginatifs et créatifs au pays. » — Une citation de Ken Coates

Le programme de gouvernance autochtone est un baccalauréat ès arts qui se concentre sur la législation et les politiques concernant l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination autochtones, avec une optique autochtone.

Selon Shelagh Rowles, l’arrivée de Ken Coates survient au bon moment. Ce qu'[il] nous apporte, c'est l'occasion d'établir vraiment des voies pour les jeunes universitaires autochtones afin qu'ils acquièrent leur formation universitaire et leurs connaissances pour devenir notre futur corps professoral.

Avec les informations de Mike Rudyk