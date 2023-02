La maison des aînés de Rivière-du-Loup accueille ses premiers résidents

La plupart des résidents proviennent du CHSLD de Rivière-du-Loup.

L'établissement comprend 10 maisonnées. C'est comme de petits milieux de vie, à l'intérieur desquels il y a 12 résidents. Et dans chaque maisonnée, tu as une cuisine, un salon et des chambres très spacieuses, individuelles. […] Là, on en ouvre 6 , explique Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Le chantier de construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup va bon train. Photo : ministère de la Santé et des Services sociaux

D'autres résidents devraient s'ajouter cet été, ajoute-t-il.

À terme, la maison des aînés de Rivière-du-Loup recevra 96 personnes âgées et 24 adultes avec des besoins spécifiques.

Confronté à un enjeu de main-d'œuvre, l'établissement ne pouvait recevoir les 120 résidents attendus dès l'ouverture. C'est pourquoi leur arrivée se fait de manière graduelle.

Le chantier de la maison des aînés, lors d'une visite de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

On préférait bien faire les choses. Comme c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire les choses, on s'est dit qu'en y allant graduellement, ça serait beaucoup plus simple , dit le porte-parole du CISSS .

La livraison du projet était prévue l'automne dernier. Mais comme les résidents avaient déjà un logis, il n'y avait pas de course , selon Gilles Turmel.

Par ailleurs, le CISSS dit ignorer pour le moment ce qui adviendra du CHSLD de Rivière-du-Loup.

L'inauguration officielle de la maison des aînés devrait avoir lieu dans les prochains jours, selon Gilles Turmel.