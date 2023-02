Une journée de vote par anticipation réussie à Pointe-Lebel

Le jour de vote par anticipation à Pointe-Lebel a été plus populaire que prévu, dimanche. Selon le décompte du président d'élection, 182 personnes sont allées aux urnes. Cela représente un taux de participation de 12,5 %.

Le directeur général de la Municipalité et président d’élection, Xavier-Émile Kauffmann, se réjouit de ce taux de participation qui est, selon lui, nettement plus élevé que lors de la dernière élection.

Le directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le maire suppléant Gino Boucher et la citoyenne Michelle Martin sont les deux candidats à la mairie de Pointe-Lebel. Le scrutin régulier aura lieu le 26 février.

Trois postes de conseillers sont aussi ouverts.

Clermont Coll et Patrick Tremblay s'affrontent dans le district Langlois. Jean Roch Barbeau et Josée Gagnon sont en lice dans le district Dufour.

Enfin, Nadine Gagnon et Pascal Dufour ont déposé leur candidature pour le poste de conseiller du district Chouinard.

Au début du mois d'octobre 2022, deux conseillers municipaux avaient remis leur démission à la suite du départ de l'ancien maire de Pointe-Lebel, René Labrosse.

Celui-ci avait été jugé inhabile à exercer ses fonctions par la Commission municipale du Québec (CMQ), car il ne répondait pas aux critères d'éligibilité au moment de poser sa candidature.