Les médecins pourront travailler dans n’importe quelle province de l'Atlantique

Les premiers ministres de l’Atlantique s’accordent sur la création d’un registre des médecins et chirurgiens pour favoriser leur mobilité dans les quatre provinces. Ce registre devrait être mis en place d’ici le 1er mai.

Moins de paperasse. C’est la promesse que font les premiers ministres des quatre provinces aux médecins. En tout cas en ce qui concerne la mobilité. D’ici au 1er mai, les médecins pourront s’inscrire à un registre régional qui leur permettra d’exercer n’importe où en Atlantique.

Il est déjà possible de le faire, mais ce registre leur permettra de ne pas avoir à faire de demandes de permis auprès du collège des médecins de la province dans laquelle ils veulent déménager. Ces demandes prennent beaucoup de temps et sont coûteuses, selon les ministres de l’Atlantique. Le registre devrait ainsi alléger le fardeau administratif en simplifiant les procédures.

Un outil pour régler les difficultés des systèmes de santé

Chaque fois qu'il y a de la mobilité dans le système, cela augmente vraiment les opportunités , a expliqué Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard lundi lors de la rencontre des premiers ministres de l’Atlantique.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, estime que le registre va créer de nouvelles possibilités pour les médecins. Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Pour Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador et également chirurgien orthopédiste en traumatologie, ce registre régional va permettre d’ouvrir le réservoir de médecins disponibles pour combler certaines lacunes des systèmes de santé. Ça ne va pas résoudre entièrement le problème, mais ça nous donne des pansements pour panser certains maux, certains problèmes immédiats que nous avons.

« Rien de ce que nous faisons n’est la solution miracle qui réglera tous les problèmes de notre système de santé, mais ce registre est une étape qui nous aide à aller de l’avant et fera une différence pas seulement aujourd’hui, mais à l’avenir. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Pour Andrew Furey, ce nouveau système va répondre aux envies des jeunes médecins qui réclament plus de flexibilité.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, lui-même médecin estime que cela va alléger la paperasse et la bureaucratie qui pèse sur les médecins. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les premiers ministres de l’Atlantique croient que ce registre sera un argument de plus pour attirer des médecins ailleurs au pays et dans le monde. Ils espèrent que leur initiative fera des émules et sera étendue d’un océan à l’autre.