Mort de Thomas Audet : la coroner Géhane Kamel demande plus d’argent pour les DPJ

La coroner Géhane Kamel recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de modifier les façons de faire de ses directions de la protection de la jeunesse (DPJ) et d’injecter plus d’argent afin d’éviter des drames comme la mort de Thomas Audet, survenue à Alma le 18 juin 2016.

Le bambin de deux ans est décédé après avoir subi plusieurs blessures. Il était sur la liste d’attente de la DPJ depuis trois semaines au moment où il a rendu l’âme dans l’appartement où il habitait avec sa mère et son beau-père à l’époque.

Afin de faire la lumière sur les événements et éviter qu’une telle situation ne se reproduise, la coroner Kamel avait été mandatée par la coroner en chef du Québec en février 2022 pour présider une enquête publique.

Les audiences se sont déroulées sur cinq jours en septembre et en octobre 2022, au palais de justice de Chicoutimi. Les grands-parents paternels de Thomas Audet, qui ont réclamé la tenue de l’enquête, ont été entendus, tout comme les parents de l’enfant et son beau-père au moment du décès.

Un rapport de 26 pages

Le rapport de la coroner Kamel, dont Radio-Canada a obtenu copie et qui sera rendu public mercredi, était très attendu par la famille. Le document de 26 pages contient une série de recommandations. Parmi elles : la mise en place, au sein des DPJ , d’une mesure d’exception indiquant que tous les enfants âgés de cinq ans et moins qui font l’objet d’un signalement doivent faire l’objet d’une évaluation sans délai et d’un suivi journalier de la situation.

La coroner dans le dossier de Thomas Audet. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Après le signalement du 26 mai 2016, une intervenante de la DPJ, qui est regroupée sous le giron du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a accolé un code 3 au dossier de Thomas. Ce code signifie qu’une intervention était requise dans un délai de quatre jours ouvrables.

Valoriser la pratique

Tout au long des audiences souvent chargées d’émotions, la coroner Kamel a relevé l’importance de valoriser la pratique professionnelle au sein des DPJ . Le manque d’effectifs a été soulevé à plusieurs reprises par les intervenants au dossier et certains gestionnaires.

Parmi ses recommandations, la coroner réitère l’importance de travailler au recrutement et à la rétention du personnel en protection de la jeunesse, notamment en s’assurant de ratios adaptés aux besoins des clientèles visées .

Elle revient sur les budgets faméliques accordés aux DPJ et remet en question le fonctionnement du système de codification lors de signalements.

Toujours au chapitre des demandes au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Géhane Kamel aborde le sujet des mesures de contingence.

Elle signale qu’il est impératif de définir de façon précise le point de rupture pour lequel le nombre de signalements reçus est considéré comme étant excessif et déterminant pour la mise en place de ces mesures d’urgence.

Demandes au Collège des médecins

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) est aussi visé par les demandes de la présidente de l’enquête publique sur la mort de Thomas Audet.

Pendant l’enquête, il a été révélé qu’un premier pédiatre a évalué le petit Thomas et a jugé bon de l’hospitaliser pour qu’il puisse subir des examens plus approfondis. Il y avait alors suspicion de maltraitance. Un collègue pédiatre qui était de garde à ce moment a évalué l’enfant à l’hôpital.

Au cours de son témoignage devant la coroner Kamel, ce pédiatre a dit se souvenir très bien de la consultation qu’il avait eue avec Thomas Audet un mois avant sa mort.

Une radiographie squelettique avait permis de voir que le bambin avait subi une fracture au tibia gauche. De l’enflure a été remarquée à la main droite, qui semblait inexpliquée de l’avis du médecin en question. Il a aussi observé que le contexte social de Thomas semblait précaire.

En cours d’examen, des marques laissées par une déchirure du pavillon de l’oreille ont été vues par le médecin. Il a aussi relevé des ecchymoses à la face dorsale du pénis. À ce moment-là, la mère n’avait aucune explication pour expliquer l’origine de cette blessure.

Trois ans après la mort du bambin, la famille avait organisé une cérémonie hommage au cimetière de Saint-Ambroise. Photo : Radio-Canada / Roxanne Simard

Thomas Audet a passé la nuit à l'hôpital et le médecin qui l’avait examiné n’a pas été rappelé dans la soirée ou dans la nuit. Il a avisé l’équipe qui prenait le relais qu’il y avait suspicion de maltraitance et lui a demandé d’être vigilante quant aux contacts mère-enfant. Malgré tout, la pédiatre qui était de garde le lendemain a conclu que les blessures étaient de nature accidentelles en raison de l’âge de l’enfant (trottineur) et lui a donné son congé sans en aviser la DPJ .

À lumière de ces événements, Géhane Kamel recommande au CMQ de rappeler à ses membres l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, laquelle prévoit que tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis […] est tenu de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse .

De nombreux témoignages

Au cours des audiences publiques, la coroner a entendu 26 témoins et analysé 72 pièces et annexes. Bon nombre des pièces à conviction étaient frappées d’une ordonnance de non-publication.

La Sûreté du Québec est aussi écorchée au passage par le rapport de la coroner Kamel. Elle écrit que lors de l’enquête, elle a formulé une demande d’expertise sur une couverture trouvée dans le lit de Thomas. Les résultats ont révélé que la couverture correspond à l’ ADN de l’enfant.

Bien que cela n’aurait pas changé l’issue quant à la cause du décès, une investigation plus minutieuse de la Sûreté du Québec en 2016 aurait eu le mérite, si on avait questionné les parents, d’en comprendre la provenance.

Thomas Audet est décédé d’un traumatisme abdominal contondant. Si le beau-père de l’enfant à l’époque, Maxime Patry, a d’abord été pointé du doigt, des accusations déposées contre lui par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont été retirées après la rétractation d’un témoin-clé. Le DPCP disposait d’un délai d’un an pour déposer de nouvelles accusations contre lui, mais a choisi de ne pas le faire.

D’emblée, lors du début de ces audiences, j’ai rappelé qu’il faut un village pour prendre soin d’un enfant. La responsabilité des enfants au Québec n’incombe pas uniquement aux institutions, c’est une responsabilité collective pour laquelle chacun de nous, comme citoyen, devrions avoir une préoccupation et un intérêt d’agir en leur nom. Finalement, le décès d’un enfant est une épreuve insoutenable pour une famille. Il est déplorable que cette même famille ait dû attendre six ans avant d’obtenir des réponses quant au décès du petit Thomas , écrit Géhane Kamel.