Un Bal de neige marqué par les caprices de dame nature

On a été mis à l'épreuve plusieurs fois au niveau de nos plans de contingence , admet Charles Cardinal, gestionnaire principal du Bal de neige.

Charles Cardinal, gestionnaire principal du Bal de neige. Photo : Radio-Canada

Les visiteurs étaient timides le premier week-end, en raison d’une vague de froid extrême. L'ouverture du festival a même dû être repoussée d’une journée.

Ensuite, ce sont des températures nettement au-dessus des moyennes saisonnières qui sont venues donner du fil à retordre aux organisateurs. La patinoire du canal Rideau, l’attraction phare du Bal de neige, n’a jamais pu ouvrir ses portes. De même, le traditionnel Festival de bateaux-dragons a dû être annulé, ainsi que le défilé sur glace de la Fierté.

Le redoux a aussi fait d’autres victimes collatérales, soit les sculptures sur glace. Néanmoins, quelques-unes étaient toujours debout lundi, lors de la dernière journée du Bal de neige.

Bien que la majorité des quelque 200 activités ont eu lieu comme prévu, ces intempéries obligent une réflexion sur la formule des prochaines éditions.

On veut faire du Bal de neige un événement qui est un peu plus urbain, qui est un peu plus dynamique, et qui est un peu moins dépendant de la patinoire du canal Rideau , explique M. Cardinal.

D’ailleurs, depuis quelques années déjà, la programmation comporte son lot d’activités à l’intérieur, notamment au Musée canadien de l'histoire et au Centre national des arts (CNA).

Les organisateurs du Bal de neige ont aussi voulu mettre de l’avant la communauté LGBTQ+, ainsi que les peuples autochtones. Le pow-wow qui a eu lieu la première fin de semaine a attiré quelque 1000 visiteurs, ce qui réjouit les organisateurs.

Autre perturbation qui n’était pas liée à la météo : les manifestations en lien avec le premier anniversaire du convoi des camionneurs. Les interdictions de stationnement pour empêcher un nouveau blocage du centre-ville ont causé quelques maux de tête aux visiteurs. Ils ont par contre pu compter sur une navette pour se déplacer entre les différents sites.

Les commerçants satisfaits

Malgré les caprices de dame nature, le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, affirme que les commerçants sont tout de même parvenus à tirer leur épingle du jeu.

Somme toute nous sommes quand même très satisfaits des résultats. On aurait espéré avoir une température plus clémente, justement pour pouvoir permettre à plus de gens d’en profiter, mais ce sera partie remise , lance-t-il.

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Ce dernier ajoute que la météo n’a pas freiné la venue des touristes internationaux, puisque leurs déplacements étaient prévus longtemps à l’avance. Les familles de la région ont aussi contribué au succès de l’événement.

De son côté, Tourisme Ottawa affirme que les hôtels ont été achalandés lors des deux premiers week-ends du Bal de neige, et encore davantage lors de la dernière fin de semaine. Les chiffres exacts seront connus dans les prochains jours, mais l'organisme assure être revenu à l’achalandage pré-pandémique.

Tourisme Ottawa reconnaît, néanmoins, que le canal Rideau reste une attraction très courue par les visiteurs, mais il tente désormais de faire la promotion d’autres activités hivernales.

Plus de détails à venir..