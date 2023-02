Un premier local pour la prière du vendredi des musulmans à Steinbach

Le premier service de prière a réuni une trentaine de personnes le 3 février au Pat Porter Active Living Centre, un centre pour aînés à Steinbach où la communauté musumane loue une salle.

« La prière du vendredi est un rituel important dans la pratique religieuse musulmane. C’est encore plus le cas pour des nouveaux arrivants, lorsqu’ils s’installent dans un nouveau pays. » — Une citation de Saif Asi, réfugié syrien à l’origine de l'initiative

Saif Asi a rassemblé des membres de son entourage dès son arrivée en 2017, afin de se mobiliser pour trouver un lieu de prière. Mais avec la pandémie, on a été ralentis , explique-t-il.

La spiritualité, un point de repère pour tisser des liens sociaux

Parmi les fidèles, la plupart sont de nouveaux arrivants, des réfugiés ou des personnes issues de l’immigration de plus longue date. Ici, on peut rencontrer des personnes originaires de Syrie, d'Irak, du Pakistan, de l’Inde et aussi de certains pays africains , souligne le jeune réfugié.

Saif Asi est réfugié syrien. Âgé de 28 ans, il s'est installé à Steinbach en 2017. Photo : Saif Asi

Selon les organisateurs, une cinquantaine de fidèles étaient présents pour la prière le 17 février. On sent bien que cela répond à un besoin. Au-delà de la prière, cela permet de se rencontrer, de prendre conscience qu'il y a d'autres musulmans qui vivent juste à côté de chez nous , témoigne Saif Asi.

Un projet de mosquée dans un paysage à majorité chrétien

Selon des données de Statistique Canada de 2021, plus de 75 % de la population de Steinbach est chrétienne  (Nouvelle fenêtre) . La ville est reconnue pour l’importance de sa communauté mennonite, à l’origine de sa fondation. Ce contexte plus traditionnel et conservateur n’a pas empêché l’organisation d’une communauté musulmane d’être bien accueillie, au contraire. Plusieurs chrétiens sont venus assister à notre toute première prière du vendredi , déclare Saif Asi.

Ce centre situé 10 Chrysler Gate à Steinbach accueille la prière du vendredi des musulmans qui vivent aux alentours. Photo : Saif Asi

Cheikh Ould Moulaye, le porte-parole de l’Association islamique du Manitoba, n’est pas surpris par le soutien reçu par la communauté chrétienne, car pour lui, étant des frères de foi, ils peuvent comprendre qu'on a tous besoin en tant que croyants de pratiquer sa religion .

L’Association islamique du Manitoba, un soutien pour les musulmans à travers la province

Les musulmans de Steinbach sont heureux d'avoir un endroit pour prier près de chez eux. Avant, chacun allait prier de son côté, certains faisaient même une heure de route dans des conditions difficiles, surtout avec la neige, pour se rendre jusqu’à la grande mosquée de Waverley à Winnipeg , souligne Saif Asi.

Saif Asi affirme que les musulmans présents sont à majorité de Steinbach, mais que d’autres viennent de partout dans la région, comme de Kleefeld ou de Blumenort.

Il explique que les musulmans de Steinbach ont reçu beaucoup de soutien de la part de l’Association islamique du Manitoba. C’est leur ancien président, Idris Elbakri, qui a effectué le tout premier prêche.

Idris Elbakri est l'ancien président de l'Association islamique du Manitoba. Photo : CBC / Tyson Koschik

Le Manitobain d’origine palestinienne se sent honoré de cette invitation. Il se réjouit également des ponts que cette initiative a pu renforcer entre la communauté musulmane de Winnipeg et celle de Steinbach.

Il y a déjà une étroite relation entre les deux communautés et ces prières en commun vont permettre de le rendre encore plus solide , estime Idris Elbakri.

Pour lui, cette situation est le résultat de la croissance de la communauté musulmane à travers le Manitoba. Maintenant, nous avons des mosquées un peu partout comme à Winkler, Brandon et Thompson , souligne-t-il.

De son côté, Saif Asi espère rassembler les musulmans de Steinbach afin de pouvoir mieux estimer leur nombre pour, à l'avenir, pouvoir construire notre propre mosquée , déclare-t-il.

Le prêche du vendredi continue chaque semaine. Pour l’instant la salle est réservée aux hommes, mais une salle supplémentaire sera prochainement louée afin de pouvoir accueillir les femmes et les enfants.

Bien que peu nombreux, les membres de la communauté musulmane naissante de Steinbach comptent poursuivre leurs activités, notamment à l’approche du jeûne du mois de ramadan.