Plus de transparence dans le processus de démolition de bâtiments patrimoniaux à Québec

On ajoute une brique de plus à l’édifice réglementaire , claironne la conseillère responsable du patrimoine, Mélissa Coulombe-Leduc.

Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère du district Cap-aux-Diamants et responsable du patrimoine au comité exécutif. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dès le mois prochain, toute demande de démolition pour un bâtiment patrimonial à Québec pourra être contestée par des citoyens et toute décision favorable à la démolition pourra être révisée à la demande des citoyens. La décision devra être rendue lors d'une séance tenue devant public. Une façon de faire qui existe déjà à Lévis depuis plusieurs années. La Ville de Québec refuse de parler d'un retard. On avait une opportunité, on a pris la balle au bond , explique la conseillère.

Depuis près d'un an, l'administration Marchand a revu plusieurs règles pour éviter les démolitions par abandon.

C'est l'entrée en vigueur de la loi québécoise (PL 69) sur le patrimoine culturel, en 2021, qui a forcé les municipalités à revoir certaines façons de faire.

Le processus pour obtenir un permis de démolition est déjà plutôt sévère à la Ville de Québec. Le propriétaire de l'immeuble doit obtenir un certificat d'autorisation auprès de la Commission d'urbanisme et de conservation (CUCQ). Il doit fournir un rapport d'expert sur l'état du bâtiment. Il doit également présenter le projet de remplacement qui doit, lui aussi, être désormais approuvé.

Comme l'exige la loi québécoise, en cas de démolition sans permis, le propriétaire s'expose à des amendes entre 10 000$ et 250 000$, dans le cas d'un particulier, et une amende maximale de plus d'un million de dollars pour une personne morale. Le propriétaire fautif pourrait également être obligé de reconstituer l'immeuble démoli.

Au final, ce sont les citoyens qui sont gagnants avec cette nouvelle mouture du règlement qui offre un processus plus transparent, croit Mélissa Coulombe-Leduc. On l'a beaucoup entendu dans les soirées de consultations.

Boîtes à outils

Depuis l'été dernier, la Ville a élargi le mandat de la Commission d'urbanisme et de conservation qui devient, en quelque sorte, le comité de démolition . Plus de 20 000 bâtiments sont désormais sous sa juridiction. La Ville estime que 15 000 d'entre eux ont une valeur patrimoniale.

« Ce sont les trois règlements qui ensemble viennent nous donner plus de moyens » — Une citation de Mélissa Coulombe-Leduc, responsable du patrimoine et de l’urbanisme au comité exécutif

La Ville a également fait adopter en décembre dernier un autre règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments pour forcer les propriétaires à entretenir leurs immeubles au minimum. Une autre exigence de la loi 69. On est persuadés qu'il va y avoir moins de demandes de démolition qui vont se rendre à notre instance, parce qu'en amont, on est capable de mieux agir.

Ainsi, l'église Saint-Coeur de Marie, la Villa Livernois ou encore la Maison Pasquier auraient pu être sauvées, croit la conseillère.

Construite en 1698, la maison Pasquier est tombée sous le pic des démolisseurs en 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

D'autres mesures pourraient s'ajouter d'ici quelques années. La Ville souhaite entr autres explorer la possibilité d'adopter des pratiques plus écoresponsables en matière de démolition.