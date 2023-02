335 millions $ pour moderniser et verdir le port de Montréal

Les installations du port de Montréal, dans l'est de la métropole, bénéficieront d'une injection de 335 millions de dollars sur une période de cinq ans. L'Administration portuaire entend ainsi moderniser ses installations et développer davantage ses activités pour faire face à l'augmentation de la demande pour le transport maritime, mais aussi verdir ses activités et réduire ses émissions polluantes.