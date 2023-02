SAAQclic : un portail numérique pour faciliter les démarches des automobilistes

Le portail SAAQ clic, disponible à compter de lundi, permet de remplacer un permis de conduire, d'obtenir un certificat d’immatriculation ou d'imprimer son dossier de conduite, et ce, sans avoir à se déplacer dans une succursale de la SAAQ ni à téléphoner à l'un de ses représentants.

Pour bénéficier de ces services en ligne, les clients devront créer un compte au préalable grâce au Service d’authentification gouvernementale. Il faudra se munir du numéro d’assurance sociale, de la carte d’assurance maladie, du permis de conduire et du numéro d’avis de cotisation délivré par Revenu Québec.

C’est une question de sécurité, on veut s’assurer que lorsqu’on identifie quelqu’un, ce soit la bonne personne , note Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé de la SAAQ .

Une fois cela fait, vous avez accès à votre compte client avec votre permis, votre immatriculation, l’état de votre plaque, etc.

« On est partis de 300 vieux systèmes qui dataient de 40 ans à un seul système avec 10 milliards de données, donc c’est vraiment majeur comme transformation. » — Une citation de Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé de la SAAQ

Par exemple, il ne sera plus nécessaire de se déplacer à un comptoir pour un transfert de propriété d’un particulier à un autre. Si vous achetez un véhicule auprès d’un particulier sur un site web, peu importe, vous pourrez faire cette transaction-là en ligne.

Au total, il s’agit de 50 nouveaux services disponibles en tout temps et déployés de manière graduelle [...] D’autres services seront ajoutés au cours des prochains mois . La SAAQ informe qu’il y aura une période de rodage, qui devrait durer environ trois mois, notamment pour permettre au personnel de se familiariser avec les nouveaux outils.

L'ouverture du portail a été perturbée lundi en matinée, en raison d’un problème informatique lié à la capacité d’un des serveurs. La situation est rétablie, mais évidemment il va y avoir beaucoup d’achalandage.

Pour les services non disponibles en ligne, privilégier les rendez-vous

La société d’État recommande aux automobilistes dont la transaction n’est pas encore disponible en ligne de prendre un rendez-vous avant de se présenter en centre de services.

La SAAQ demande aussi aux usagers de privilégier le paiement du renouvellement du permis de conduire et de l’immatriculation par le biais de l’institution financière.

Le gouvernement a déboursé 458 millions de dollars pour réaliser SAAQ clic.