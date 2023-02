Patient abandonné à un étage de l’Hôpital Fleury à Montréal après une opération

Comme il avait été opéré tard en soirée, le patient, un pompier de métier, devait être envoyé au 8e étage pour rester sous observation toute la nuit. Toutefois, le brancardier l'a plutôt emmené au 3e étage, celui des chirurgies de jour, qui ferme la nuit.

Selon des sources concordantes, le brancardier aurait vu quelqu'un dans le corridor et aurait pensé qu'il s'agissait d'une infirmière alors qu'il s'agissait d'une personne préposée à l'entretien ménager. Cette personne n'a pas vu le patient et a ensuite fermé la porte en sortant.

Le patient, toujours sous anesthésie, s'est réveillé en pleine nuit, à 4 h, sans personne autour de lui, totalement livré à lui-même.

En jaquette, sans cellulaire, il a trouvé la force de se rendre jusqu'au poste des infirmières, où il n'a trouvé personne.

Il a alors décroché un téléphone et a appelé le service de sécurité, mais on lui aurait raccroché au nez. L'homme a alors appelé sa famille, qui est venue le chercher en pleine nuit.

L'Hôpital Fleury compte 125 lits de soins généraux et spécialisés.

Aucun membre du personnel médical ne s'est rendu compte de son abandon, puis de sa disparition, pendant des heures.

Le matin du 4 février, au 8e étage, une infirmière qui avait en main le dossier de ce patient s'est demandée où il se trouvait. Elle a posé la question à un coordonnateur. Celui-ci se serait rendu au bloc opératoire sans pouvoir y trouver le patient.

Pour une raison inexpliquée, aucun code jaune pour patient recherché n'a été activé.

Parmi le personnel de l'hôpital et au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, cette affaire suscite malaise et indignation. Il aurait pu mourir 100 fois , s'inquiète une source qui n'est pas autorisée à parler aux médias. Tout le monde était choqué , indique une autre source. Ça ne devrait pas arriver.

Le CIUSSS confirme qu'un patient a été emmené au mauvais étage de l'Hôpital Fleury le jeudi 3 février après une chirurgie d’un jour .

Après la découverte de cette disparition, l'équipe médicale a appelé le patient, qui a pu s'entretenir avec son chirurgien. Notre priorité a été de poursuivre la prise en charge du patient à domicile , explique la porte-parole Marie-Hélène Giguère.

« On ne peut qu'exprimer, encore une fois, nos plus sincères excuses au patient et à ses proches. »