Romy et Norah Carpentier : l’alerte Amber « n’a pas donné grand chose », dit le Coroner

L'alerte Amber envoyée pour tenter de localiser Romy et Norah Carpentier n'a pas eu les effets escomptés, constate le Coroner Luc Malouin au 5e jour de l'enquête publique sur la mort des deux jeunes filles.

Le coroner en arrive à cette conclusion après avoir entendu, lundi matin, le témoignage du capitaine Marc Lépine, responsable du service sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

M. Lépine était, le 9 juillet 2020, responsable de s'assurer des critères de déclenchement d'une alerte Amber.

Le premier critère à remplir est d'avoir des motifs raisonnables de croire qu’un enfant (une personne de moins de 18 ans) a été victime d’un enlèvement .

Or, le 9 juillet vers 11h30, lorsque M. Lépine a pris connaissance du dossier, les enquêteurs n’étaient pas en mesure de remplir ce critère.

À ce moment, Amélie Lemieux, la mère de Norah et Romy, indiquait aux policiers que Martin Carpentier n'était pas dangereux pour leurs filles, a témoigné M. Lépine.

Zone grise

Je trouve que ça prend du temps moi aussi, je suis à la même place que vous, M. le Coroner On était en zone grise , affirme Marc Lépine.

Résultat, la décision de déclencher l'alerte Amber n’a été prise qu'à 13 h 20, lorsque les trois critères ont été satisfaits. À ce moment, le capitaine Lépine avait été avisé que Martin Carpentier avait perdu du poids, était en processus de divorce et avait peur de perdre la garde de ses filles.

Questionné à savoir si les policiers auraient dû envoyer un avis de disparition aux médias dès le 9 juillet au matin, sans passer forcément par l'Alerte Amber, M. Lépine a répondu qu'il s'agissait d'une autre alternative.

L'alerte Amber, c’est une façon de retrouver des gens. [...]. [L'avis de disparition] c’est une autre alternative, lorsqu'on a le consentement des familles, d’être en mesure de déclencher si on n’a pas les critères de déclenchement , a-t-il mentionné.

Trop de mots

L'information colligée pour l'alerte Amber a été envoyée entre 14h51 et 14h53 au ministère de la Sécurité publique, responsable du logiciel Québec en Alerte.

Ce logiciel permet d'envoyer l'alerte Amber via la radio, la télévision et les téléphones cellulaires.

Toutefois, l'alerte Amber ne sera envoyée qu'à 15h23, soit 32 minutes plus tard, puisque le logiciel du gouvernement ne pouvait traiter plus de 600 caractères.

Des éléments ont dû être retirés pour s’assurer de pouvoir diffuser l’alerte , a témoigné Alexandra Paré, directrice de la vigie et de l’alerte à la Direction générale des opérations (DGO) au ministère de la Sécurité publique du Québec.

Des informations qui ont permis au Coroner Luc Malouin de remettre en question l'efficacité de l'alerte Amber, ce jour-là. Ma compréhension, c’est que ça n’a pas donné grand-chose, l'alerte Amber, très peu , a-t-il témoigné.

En effet, même si 350 informations ont été analysées par les policiers dans les heures suivant l'alerte Amber, elles n'ont pas permis de suivre des pistes pertinentes, prévient le capitaine Marc Lépine.

Façons de faire améliorés

Depuis, la Sûreté du Québec a mis en place un gabarit qui permet de générer plus rapidement un message. Les enquêteurs n'ont qu'à entrer certaines informations, ce qui permet de diminuer les délais pour l'envoi de l'alerte Amber.

La structure de communication a été simplifiée. Avant, sept personnes étaient impliquées dans le déclenchement d'alertes Amber. Aujourd'hui, trois personnes, soit un officier, un conseiller et un agent d’information sont nécessaires et deux seulement si l'alerte est envoyée la nuit, selon le coordonnateur au service de la division et des relations médias à la SQ, Benoît Richard.

Des simulations sont également faites sur une base régulière.

Le critère de l'enlèvement a aussi été allégé, selon le capitaine Lépine.

