L’équipe du Cégep de Saint-Félicien amasse 5775 $ pour la fondation Sur la pointe des pieds

L’équipe de cross-country du Cégep de Saint-Félicien a amassé 5575 $ pour la Fondation Sur la pointe des pieds lors de la course Micro-CRYO, samedi.

La course en raquettes sur un parcours de 13 km a débuté au Village sur glace de Roberval et a pris fin à Chalets et Spa Lac-Saint-Jean, à Chambord.

Pour participer à l’événement, les étudiants devaient amasser 500 $ en dons pour la fondation.

L’équipe était composée des étudiants Samuel Brassard, Ann-Sophie Lepage, Julien Mauras et Éloise Choulot. La technicienne en loisirs Karen Méroz, l’enseignant en éducation physique, Alexandre Villeneuve Gagné, le régisseur général, Jean Aubut, et l’entraîneur de cross-country Guillaume Allard formaient l’équipe du cégep félicinois.

Par voie de communiqué, l’établissement d’enseignement a fait savoir que deux membres de l’équipe ont pu monter sur le podium au terme de cette aventure hivernale. Alexandre Villeneuve Gagné a raflé la première position alors que Samuel Brassard est arrivé deuxième.

La 5e édition des courses CRYO a réuni plus de 200 participants sur les eaux glacées du lac Saint-Jean.