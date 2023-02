Montréal toujours aussi attrayante pour les investisseurs étrangers

Des investissements qui ont entraîné la création de 8287 emplois au salaire annuel moyen de 88 000 $, selon les données de l’agence de promotion économique de Montréal qui dévoilait lundi ses résultats pour l’année 2022.

En faisant un calcul rapide, nous accompagnons en moyenne une nouvelle entreprise et 18 travailleurs qualifiés par semaine, ce qui n’est pas peu dire… , se félicite Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« On a des investissements directs étrangers qui dépassent le niveau prépandémique. Ça, ça fait du bien! » — Une citation de Valérie Plante, Mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

Ça démontre que malgré une période difficile, la métropole est capable de se relever , a souligné la mairesse Plante.

La métropole et sa région affichent par ailleurs une stabilité notable dans les investissements étrangers malgré l’onde de choc de la pandémie et l’inflation toujours préoccupante au pays. À titre de comparaison, en 2021, Montréal International rapportait avoir accompagné 100 projets pour une valeur de 3,77 milliards de dollars.

Près de la moitié des investissements étrangers faits au Québec en 2022 provenaient des États-Unis (47 %) tandis que 42 % provenaient respectivement de la France, de la Suisse, du reste de l’Europe et du Moyen-Orient.

Ce sont l'industrie des sciences de la vie et l'industrie des technologies de la santé qui ont généré le plus d’investissements étrangers dans le Grand Montréal l’an dernier, soit près de 685 millions de dollars pour 12 projets dont la construction d’une usine de vaccins à ARN messager de Moderna à Laval.

« Il s’agit d’une hausse de 143,76 % par rapport à 2021, se félicite Montréal International. Outre Moderna, le Grand Montréal a su capter l’intérêt des sociétés étrangères qui souhaitaient miser sur un écosystème de pointe en intelligence artificielle pour développer de nouvelles solutions en santé .

Montréal demeure également attrayante pour les organisations internationales avec l’implantation en 2022 du bureau du Programme de recherche mondial pour le climat hébergé par Ouranos et le projet d’expansion d’Airports Council International dans la métropole.

À ceux-ci s’ajoutent le renouvellement des ententes avec l’International Air Transport Association et l’Institut de statistique de l’UNESCO, pour assurer leur présence à Montréal , précise Montréal International.

Les régions situées hors de l’île de Montréal (Laval, Longueuil et les deux couronnes) ont aussi tiré leur épingle du jeu en 2022 en récoltant un nombre record de 21 projets pour une valeur de 755 millions de dollars d’investissements.

Ce sont d'excellents résultats pour l'agglomération de Longueuil [...] 159 millions de dollars en investissements , s'est réjouie la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en conférence de presse.

Main-d’œuvre et recrutement international

En 2022, 183 employeurs de la région métropolitaine ont fait appel à Montréal International pour dénicher de la main-d’œuvre. Photo : getty images/istockphoto / Yozayo

Montréal a beau attirer les investissements, la métropole doit aussi attirer des travailleurs pour permettre à ces milliards de dollars de projets de se concrétiser.

En 2022, 183 employeurs de la région métropolitaine ont fait appel à Montréal International pour dénicher de la main-d’œuvre. L’agence déploie neuf initiatives pour recruter des travailleurs à l’étranger dont à Paris.

Le site www.talentmontreal.com, lancé pendant la pandémie, compte quant à lui 145 000 travailleurs qualifiés inscrits et prêts à venir travailler dans le Grand Montréal, dont 85 000 nouvelles inscriptions en 2022 seulement.

Ces efforts ont mené au recrutement de 629 travailleurs qualifiés dans des secteurs hautement stratégiques tels que les technologies de l’information ainsi que les services de santé et l’éducation , écrit l’agence, qui a également recommandé 7200 étudiants internationaux intéressés par des études au sein du Grand Montréal .

Créée en 1996 pour faire la promotion de Montréal et de sa région hors du Québec, Montréal International est un organisme à but non lucratif financé conjointement par l’entreprise privée, les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal.

Depuis sa création, l’organisme se targue d’avoir attiré 18 milliards de dollars d’investissements étrangers directs et contribué à la création ou au maintien de 71 000 emplois.