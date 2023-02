Des étudiants demandent une meilleure sécurité à l’Université de l’Alberta

Des étudiants de l’Université de l’Alberta à Edmonton disent avoir remarqué une augmentation des incidents ces dernières semaines sur le campus, et demandent que l’université améliore la sécurité.

Selon les données des Services de protection de l'Université de l'Alberta (UAPS) répertoriant les incidents de manière non exhaustive, il y a eu 225 incidents de sécurité en janvier, soit une augmentation de 11 % par rapport au mois précédent.

Une étudiante en psychologie et en anglais, Brittany Weston, raconte avoir fui la station LRT de l’université après avoir vu une personne portant une bombe fumigène. Elle dit aussi avoir vu un homme courir en hurlant dans un immeuble du campus, et avoir trouvé un homme inconscient à l'extérieur de la station LRT. J’ai appelé la sécurité [du campus] sans succès, donc j’ai dû appeler le 911, car il ne réagissait pas et je ne savais pas s’il respirait.

Brittany Weston assure avoir parlé de ces incidents avec des amis qui ont vécu des expériences similaires. Des étudiants verraient de plus en plus de personnes sans abri entrer dans des classes sur le campus nord, jurer, et même fumer dans des salles de cours, dit l’étudiante qui a décidé de déménager pour éviter de devoir prendre la station LRT.

Elle réclame que l’université reconnaisse le problème et agisse. Il y a un problème de sécurité et de sûreté accru, mais à ma connaissance, ils n'ont rien publié ni envoyé de courriel [à la population étudiante] à ce sujet.

Répercussion des problèmes d'Edmonton, selon l'université

Une étudiante en production théâtrale, Nichole Man, dit, elle aussi, avoir eu des difficultés à joindre la sécurité le soir. La situation s’empire, clairement , explique-t-elle alors qu’elle attend parfois des amis pour sortir du bâtiment où elle a ses cours, car elle a peur d'être seule.

Dans une déclaration, le porte-parole de l’Université de l’Alberta, Michael Brown, reconnaît qu’au cours des derniers mois, les incidents de sécurité ont augmenté dans quelques lieux centraux. Il attribue cette augmentation au temps froid, mais aussi aux problèmes en ville d'itinérance, de santé mentale et de consommation de substances.

Michael Brown assure néanmoins que l’université a mis en place divers programmes pour garder la communauté en sécurité, dont un agent de liaison du Service de police d'Edmonton. Le porte-parole explique que l'université augmente les patrouilles dans les zones où il y a le plus d’incidents.

Un courriel envoyé au personnel de l’université sur un nouveau programme de l’ UAPS pour « dissuader les individus indésirables » a néanmoins fait réagir. Le vice-président des installations et opérations, James Allen, s’est excusé pour certains des termes utilisés qui ne reflétaient pas l’engagement de l’équipe à traiter toutes les personnes fréquentant [les] campus avec dignité et respect .

Le vice-président des affaires externes de l'Union des étudiants de l'Université de l'Alberta (UASU), Christian Fotang, encourage la Ville d’Edmonton à investir plus dans la sécurité dans les transports en commun, arguant que davantage d’agents de la paix et de travailleurs sociaux pourraient contribuer à la désescalade de certaines situations.

Il ajoute que l’ UASU aimerait organiser une séance de discussion ouverte avec des représentants de la Ville et des étudiants.

Avec les informations de Madeleine Cummings