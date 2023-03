La SAQ insatisfaite du camion de Lion électrique quatre ans après son achat

La SAQ était le tout premier acheteur du camion Lion8, qu'elle devait recevoir à l'automne 2019. Elle a finalement reçu livraison du véhicule le 7 février dernier, soit avec trois ans et demi de retard. Mais il a rapidement été renvoyé chez le constructeur.

« Il est reparti vite », a expliqué un cadre de la SAQ lors d'une réunion interne. « Ils étaient gênés [chez Lion]. »

« Nos gars de garage ont inspecté le camion et ont noté qu’il était impropre à la conduite. » — Une citation de Un cadre de la Société des alcools du Québec

« Il y avait plus de problèmes que de choses qui fonctionnaient sur ce camion », raconte une source à la société d'État qui n'a pas l'autorisation de parler publiquement.

La boîte de vitesses et la recharge de la batterie posaient problème, notamment. La SAQ confirme avoir retourné le camion de 10 roues et s'attend à ce que des correctifs soient rapidement apportés.

« Le camion Lion que nous avons acquis doit répondre à nos besoins et spécifications en matière d’autonomie et de capacité de charge utile. Depuis l’annonce, Lion a dû apporter beaucoup d’ajustements pour satisfaire ces exigences. » — Une citation de Linda Bouchard, porte-parole de la Société des alcools du Québec

La SAQ a payé ce camion 440 000 $ et a bénéficié d'une subvention fédérale de 100 000 $. Il a aussi fallu acquérir une borne de recharge au coût de 60 000 $.

Le prix de ce camion est trois fois plus élevé que celui d'un véhicule diesel, mais, selon le constructeur, le camion tout électrique permet de faire une économie de 80 % sur la consommation d'énergie et de 60 % sur l'entretien. Le véhicule fonctionne sans système d'échappement, sans filtre à particules, sans transmission et sans huile à moteur.

Une autonomie plus faible que prévu Devant les dignitaires, Lion avait présenté son camion comme étant doté d'une autonomie pouvant aller « jusqu'à 400 kilomètres ». Or, la SAQ nous confirme que l'autonomie du véhicule est plutôt de 150 km. Cela lui permet tout de même de couvrir 80 % de ses distances de livraison à partir du Centre de distribution de Montréal.

« Le camion, c'est politique »

« On n’est pas à la veille d’avoir la flotte électrique », croit une source à la SAQ . Selon cet employé bien au fait du dossier, l'achat du camion a avant tout été un geste « politique ».

« On est les premiers », s'était vantée la directrice de la distribution de la SAQ , Edith Walcott, devant le camion bleu et blanc présenté à la presse et aux dignitaires le 11 mars 2019.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'était alors félicité de l'apport financier du gouvernement du Québec dans la conception et la construction du camion électrique.

« Notre gouvernement est heureux d'avoir contribué, par l'entremise d'un montant de 8,6 millions de dollars attribué dans le cadre du projet mobilisateur visant le développement de véhicules lourds innovants 100 % électriques, à la réussite de cette initiative d'avenir pour l'électrification du transport au Québec. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie du Québec, lors de la présentation du camion Lion 8 en mars 2019

Ce jour-là, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoit Charette, qui portait un macaron « J'aime Lion » sur sa veste, avait affirmé ceci : « On a un produit qui semble avoir répondu aux normes et aux exigences de la SAQ , une société d’État excessivement importante, donc on peut se rassurer sur la qualité du produit. »

En 2021, Québec et Ottawa ont aussi investi près de 100 millions de dollars dans le développement d’une usine d’assemblage de blocs-batteries de Lion électrique pour la construction de véhicules lourds.

Justin Trudeau devant le camion Lion8 lors de l'annonce d'un investissement dans l'entreprise Lion le 15 mars 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Lion électrique reconnaît des difficultés

« Nous avons effectué des changements demandés par la SAQ suite à la réception du véhicule », a assuré le vice-président aux camions et aux affaires publiques de Lion, Patrick Gervais. Il n'a pas voulu donner plus de détails sur la nature des problèmes pour des raisons de confidentialité.

Selon lui, « ce sont des procédures qui arrivent fréquemment dans notre industrie ». Il a ajouté qu'« il y a eu des évolutions de technologie depuis la première commande ».

« On ne vous mentira pas : on a eu des enjeux avec la pandémie et des problèmes d'approvisionnement, ça le dit dans nos résultats, mais outre ça, ça se passe très bien. » — Une citation de Patrick Gervais, vice-président aux camions et aux affaires publiques chez Lion électrique

L'entreprise de 1400 employés a déclaré une perte nette de 6,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.

En mars 2019, le président et fondateur de Lion, Marc Bédard, se disait en mesure de livrer 1000 camions par année. Finalement, l'entreprise a livré 196 véhicules en 2021 et 519 l'an dernier. « On avance bien, mais on aimerait ça que ça avance plus vite », a dit Patrick Gervais.

En date du 9 mars, Lion avait un carnet de commandes de 301 camions et de 2167 autobus électriques.

Malgré sa mésaventure, la société d'État compte électrifier 30 camions d'ici 2030. Elle achètera notamment de nouveaux tracteurs électriques que Lion va sortir de ses usines à la fin de 2023 ou au début de 2024.

Ces véhicules serviront aux livraisons dans les bars et restaurants. La SAQ compte ainsi réduire de 60 % les émissions de sa flotte de transport.