Des citoyens se mobilisent pour éviter la fermeture de leur bureau de police local

Bonjour! Comment ça va? Est-ce que vous avez signé la pétition?

Tout près de l’entrée, la députée de Nickel Belt, France Gélinas, dont la circonscription englobe Noëlville, accumule les poignées de main.

Elle encourage les gens à signer, dès leur arrivée, une pétition pour garder ouvert le détachement de la PPO .

La surprise se lit sur le visage de certains, qui n’étaient pas au courant d’une quelconque menace de fermeture.

Mais d'autres, comme Jacqueline Singer qui habite à Noëlville depuis plusieurs décennies, ne se font pas prier pour apposer leur signature au document.

Jacqueline Singer habite à Noëlville depuis longtemps. Photo : Radio-Canada

Je trouve qu’on a eu beaucoup de choses qui se passent et si les policiers ne sont pas là, ça va leur prendre une heure pour se rendre ici. Une heure, c’est longtemps à attendre , explique-t-elle.

Questionnée par Radio-Canada, la Police provinciale de l’Ontario refuse de confirmer une prochaine fermeture du détachement de Noëlville.

Le détachement de la Police provinciale de l'Ontario de Noëlville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais le porte-parole Carlo Berardi indique que le corps policier évalue continuellement l’efficacité de ses opérations afin d’améliorer la sécurité du public dans les communautés qu’elle sert et continue d’évoluer afin d’affronter de nouveaux défis et respecter les attentes envers les corps policiers dans un monde qui devient de plus en plus complexe .

La mairesse de Rivière des Français Gisèle Pageau ainsi que la députée France Gélinas soulignent toutefois que la PPO leur a confirmé qu’elle compte émettre une recommandation au gouvernement ontarien visant à fermer le détachement de Noëlville.

Vives craintes chez les citoyens

En cas de fermeture du bureau, les détachements de la PPO les plus proches de Noëlville seraient situés à Sudbury et à Nipissing Ouest, à au moins 45 minutes de route.

Mme Gélinas dit avoir été contactée par de nombreux résidents dès que la nouvelle s’est répandue.

France Gélinas est la députée néo-démocrate de Nickel Belt. Photo : Radio-Canada

Les premières à m’appeler, ça a été surtout des femmes qui vivent dans des foyers pas très sécuritaires, on parle d’abus physiques, de la femme et souvent des enfants également qui ont eu affaire avec la PPO dans le passé et la PPO est venue très rapidement à leur secours , raconte la députée néo-démocrate.

« Et là, elles se disent : "si ça m’arrive encore, ça va prendre combien de temps avant que la PPO arrive chez nous la prochaine fois que mon mari décide d’être violent?" » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt

Mais elle a aussi été sollicitée par des citoyens préoccupés par les nombreux cas d’excès de vitesse sur les routes de Noëlville ainsi que par des propriétaires de chalets qui craignent que la disparition du détachement local ne fasse grimper les entrées par effraction.

Ce serait désavantageux , déplorent les municipalités

La semaine dernière, les maires de Rivière des Français, de Saint-Charles, de Markstay-Warren et de Killarney ainsi que le chef de la Première Nation de Dokis ont pu discuter avec la PPO de leurs préoccupations.

Gisèle Pageau affirme que la PPO a accepté de reporter le dépôt de sa recommandation au gouvernement ontarien pour permettre aux quatre municipalités et à la communauté autochtone de faire valoir leurs objections en premier.

La mairesse a même demandé un sursis d’environ six mois pour permettre aux résidents saisonniers, qui vivent à Noëlville seulement en été, de se faire entendre également.

Gisèle Pageau est la mairesse de Rivière des Français. Photo : Radio-Canada

Pour le maire de Saint-Charles, Paul Branconnier, une fermeture du bureau local de la PPO aurait un impact négatif sur les plans d’expansion de sa communauté.

On a le câble [d’Internet] à haute vitesse qui vient de nous arriver, on a le gaz naturel qui nous arrive l’année prochaine, on est en train de développer une subdivision dans laquelle il y a trois maisons en construction, mais avec le potentiel de 25 autres maisons [...] , note-t-il.

« Donc le nombre de personnes augmente dans notre municipalité et ce serait désavantageux de tout d’un coup avoir moins de services policiers pour desservir ces gens. » — Une citation de Paul Branconnier, maire de Saint-Charles

À la recherche de solutions

Notre intention, c’est de tenter de démontrer une raison d’être de maintenir les policiers dans notre endroit pour desservir nos municipalités , ajoute M. Branconnier.

Paul Branconnier est le maire de Saint-Charles. Photo : Radio-Canada

Il consulte d’ailleurs ses collègues du conseil municipal pour voir ce qu’on pourrait faire davantage pour aider à cet égard.

À Rivière des Français, le conseil municipal envisage même d’entamer des négociations avec la PPO pour lui proposer d’emménager dans une section de l’hôtel de ville et ainsi ne plus être responsable des coûts d’entretien de son édifice, avance la mairesse Pageau.

La pétition de la députée France Gélinas a été signée par plusieurs citoyens de Noëlville. Photo : Radio-Canada

Avec sa pétition qu’elle compte lire à Queen’s Park dès cette semaine, France Gélinas dit vouloir donner aux gens l’opportunité d’être entendus , d’autant plus que la PPO ne s’engage pas jusqu’ici à tenir des consultations publiques sur la question.

Une pétition écrite, ça demande une réponse écrite dans les 20 jours par le solliciteur général. C’est vraiment de lui laisser savoir que les gens sont inquiets , affirme-t-elle.

En voyant les signatures qui s'accumulent, Jacqueline Singer dit demeurer optimiste.