1500 athlètes rassemblés aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan

Quelque 1500 athlètes représentant neuf districts sont inscrits dans 16 disciplines, allant du ski alpin à la lutte. Ils sont appuyés par le travail bénévole d’un millier de personnes.

Les jeux devaient avoir lieu en février 2022 pour leur 50e anniversaire. En 2020, les jeux d’été ont pour leur part été carrément annulés en raison de la pandémie.

Mark Bracken est le directeur général de l’organisme organisateur, le Saskatchewan Games Council. Il indique que la COVID-19 reste une réalité avec laquelle il faut compter.

Tout le monde la garde à l’esprit. C’est le cas de l’ensemble du système sportif, dans notre province comme dans l'ensemble du pays , dit-il.

Le report des jeux d’hiver en avait déçu plusieurs, admet Mark Bracken, mais c'était, dit-il, la bonne décision, compte tenu de la pandémie .

Pour les athlètes, ce n’était pas facile d'attendre un an, ajoute le directeur général, mais ils ont maintenant l’occasion de faire valoir leur talent.

Les athlètes sont enthousiastes. On est organisés et prêts pour les compétitions.

Judoka de 13 ans venue de Flin Flon, Josie Wiens sent cet enthousiasme, elle qui participe à ses premiers jeux. Mon ami et moi, au judo, sommes les deux seules personnes venues de Flin Flon, alors ce sera une bonne expérience. Je pense que le judo est l’un de ces sports où, quand on est accroché, on est accroc pour de bon et prêts à tout.

En plus je n’ai jamais dormi dans un village des athlètes auparavant, alors c’est pas mal cool.

Cherish Nontell, une paraskieuse de Little Red River, près de Christopher Lake, explique que le report des jeux lui a donné un an de plus pour se préparer.

Je suis vraiment excitée parce que je me suis entraînée vraiment fort , affirme l’athlète de 17 ans, qui représente l’équipe Lakeland aux jeux.

Je comptais les jours avant les jeux, dit-elle. Et j’ai aussi hâte à la cérémonie de fermeture parce que j'ai pu voir la précédente, en 2018, et c’était vraiment amusant d’y assister.

Du côté des Jeux d’hiver du Canada

Par ailleurs, les Jeux d’hiver du Canada se sont également ouverts samedi à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le patineur de vitesse sur longue piste de Saskatoon Luca Veeman, 17 ans, était le porteur de drapeau de la Saskatchewan.

Il figure parmi les trois meilleurs au pays dans sa discipline chez les juniors, et devrait obtenir des médailles aux Jeux du Canada.

La délégation de la Saskatchewan compte plus de 300 athlètes, entraîneurs, gérants et personnels de soutien, qui participent aux 20 disciplines présentées dans ces jeux d’hiver.