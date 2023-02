La zoothérapie fait son entrée dans une école secondaire de Thunder Bay

Grâce à l'initiative de Christine Albert, intervenante en adaptation scolaire à l’école secondaire catholique de La Vérendrye (ESCLV), une trentaine d’élèves ont accès à un programme de zoothérapie, développé et livré par l’Ambulance Saint-Jean, deux vendredis par mois.

C’est alors qu’ils reçoivent la visite du chien Timber, croisement de berger allemand et de golden retriever, sous la supervision de son maître bénévole, Erika Smith.

Trois blocs d’une durée de 20 minutes chacun sont organisés afin que les participants puissent profiter de la présence de Timber. Ainsi, 10 élèves de chaque groupe s’en donnent à cœur joie, profitant de ce thérapeute canin pour non seulement recevoir de l’affection, mais aussi pour lui en donner.

Instigatrice du projet, l'intervenante en adaptation scolaire à l'école catholique secondaire de La Vérendrye, Christine Albert, raconte que c'est la rencontre de sa fille avec un chien thérapeute à l'Université Lakehead qui l'a poussée à développer ce projet. Au plus grand bonheur des élèves, dont Alexys, à droite. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

« Le chien est porté à aller voir les élèves les plus gênés, s’asseoir sur eux, donner de l’affection. Tous les élèves s’entourent du chien puis ils l’adorent, c’est l’fun. » — Une citation de Christine Albert, intervenante en adaptation scolaire à l'ESCLV

La zoothérapie emporte beaucoup d'effets positifs sur les élèves, spécifiquement sur la santé mentale et physique , soutient Mme Albert.

Entre autres, elle apporte la concentration [...] aide avec la communication [...] diminue l'anxiété, la dépression et la pression sanguine des gens , précise-t-elle.

Un succès retentissant

Alexys, élève en 8e année, témoigne du succès de ce programme. Elle reconnaît sa timidité et son anxiété et confirme l’aide et le bien-être que lui confère le temps qu’elle passe en compagnie de Timber.

Bien qu’elle ait déjà un chien chez elle, elle se réjouit énormément de la présence de Timber au sein de l’école.

« Moi je suis tellement excitée quand [...] c’est le vendredi que le chien vient et j’adore aller à l’école pour juste le voir. » — Une citation de Alexys, étudiante en 8e année à l’ESCLV

Jamais , dit-elle en riant, elle ne manquera un de ces précieux vendredis. S’il n’en tenait qu’à elle, Timber serait présent à l’école tous les jours.

Durant la séance, le chien Timber est tenu en laisse par le maître bénévole qui se tient bien à l'écart afin que les participants puissent profiter de l'expérience. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Mme Albert constate également le succès de son initiative ; les participants quittent la classe tout sourire, quoiqu'à reculons, lorsque le temps alloué est atteint et attendent avec impatience les deux semaines qui les séparent de Timber.

« Juste voir la gamme d’élèves qui viennent participer [au] programme ça me fait de quoi [...], de donner la chance aux élèves d’être dans un endroit calme et de [ne] pas se faire juger quand ils viennent. » — Une citation de Christine Albert, intervenante en adaptation scolaire à l'ESCLV

Elle tient d’ailleurs à ce que les élèves de la classe distincte, qui s'adapte aux besoins des élèves qui la composent, en profitent aussi en s’assurant de faire un arrêt spécial dans leur classe avant le départ de Timber.

C’est pour toutes ces raisons qu’elle souhaite maintenant trouver un autre chien et maître bénévole afin d’élargir l’accessibilité de cette séance de zoothérapie canine.

Une solution à l’anxiété

Le maître-chien bénévole Erika Smith confirme l'augmentation des demandes pour ce programme depuis qu'elle a commencé à s'impliquer auprès de l'Ambulance Saint-Jean en 2022. Notamment de la part des établissements scolaires, affirme-t-elle, qui réalisent les bénéfices de la thérapie canine et qui sont ouverts à tenter l’expérience .

Je crois à 100 % aux vertus de la zoothérapie, surtout canine , s'exclame Mme Smith, sans aucune hésitation.

Elle adore voir combien l’arrivée de son chien réjouit les participants et combien ils sont heureux d'interagir avec lui, de le caresser et de le brosser.

« Tout le monde en bénéficie, surtout les jeunes étudiants, et surtout en période de tests et d'examens dans les universités. » — Une citation de Erika Smith, maître-chien bénévole à l’Ambulance Saint-Jean

Elle se rend aussi à l’université de Lakehead, aux résidences et à la bibliothèque, et explique que le fait de caresser un chien peut soulager les symptômes subis par les gens souffrant de dépression, d’anxiété et de solitude.

En plus des écoles, collèges et universités, ce programme est ainsi souvent offert au sein de résidences pour personnes âgées, d’hôpitaux, d'établissements de soins de santé et de centres communautaires, selon l’information retrouvée sur le site web de l’Ambulance Saint-Jean.