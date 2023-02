Crises de santé mentale : un nouveau service d’urgence fait ses preuves

Ce nouveau modèle lancé l’année dernière prévoit l’envoi d’une équipe de civils, plutôt que de policiers, lorsqu’une crise de santé mentale est signalée au 911, au 211, ou à l’un des quatre organismes communautaires partenaires de ce projet pilote  (Nouvelle fenêtre) .

Le rapport d'étape a été rédigé par plusieurs évaluateurs, dont le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Le Torontois Asante Haughton pense que les premières statistiques du projet prouvent que les équipes communautaires sont capables de répondre à la grande majorité des urgences en santé mentale, sans que les policiers aient à intervenir.

Il est enchanté de ces résultats, lui qui a longtemps milité pour que ces équipes soient mises sur pied à Toronto après avoir vécu et vu plusieurs interventions policières pour des crises de santé mentale.

« Ça peut vraiment être effrayant d’être confronté aux policiers lorsqu’on est en pleine crise de santé mentale. » — Une citation de Asante Haughton

Il raconte qu’il a eu des attaques de panique en raison de ses problèmes d’anxiété.

Asante Haughton est co-fondateur de l'organisme Reach Out Response Network qui milite pour que des organismes communautaires répondent aux crises de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Susan Goodspeed

Il repense à ses inquiétudes lorsque les policiers intervenaient. Quand on voit les policiers, on pense qu’il y a un danger, une menace, qu’un crime a eu lieu. On se demande : est-ce que j'ai des ennuis? Est-ce que les policiers vont écouter ce que j’ai à dire?

Les équipes civiles donnent plus l’impression d’être là pour aider , conclut-il.

La police de Toronto dit répondre à quelque 33 000 appels liés à la santé mentale chaque année.

Ses critiques remettent toutefois en question la pertinence des interventions policières dans la majorité des crises de santé mentale.

La mort de plusieurs citoyens de la grande région de Toronto alors qu’ils étaient en détresse –Regis Korchinski-Paquet,Ejaz Choudry,D'Andre Campbell notamment– a été un catalyseur pour ces changements entrepris par la Ville.

L’organisme autochtone 2-Spirited People of the 1st Nations est l’un des quatre organismes mandatés par la Ville de Toronto pour répondre aux appels d’urgence pour les crises en santé mentale.

La directrice du programme pour l’organisme, Saige McMahon, affirme que les commentaires des utilisateurs du service sont excellents. Ils disent que c’est comme une étreinte d’un proche qui vient les soutenir.

L’organisme explique que son équipe est composée de 30 personnes qui se relaient pour être capables de répondre aux urgences 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Keith McCrady et Saige McMahon sont responsables du projet pilote pour l'organisme 2-Spirited People of the 1st Nations. Photo : Radio-Canada

Des équipes de deux à quatre intervenants sont déployées à chaque appel. Un deuxième véhicule s’occupe de faire des suivis auprès des patients qui ont déjà contacté le service.

Ce travail de suivi après l’appel initial est tout aussi essentiel, insiste Saige McMahon. Ce que nous avons entendu de la communauté, c’est que ce service ne peut pas être une interaction unique. Ça doit être un continuum. Lorsque quelqu’un est en crise, il a aussi besoin de soutien à long terme, pour le logement, l’éducation, le travail.

Les travailleurs du 2-Spirited People of the 1st Nations sont par ailleurs des gens issus de la communauté, qui ont vécu certaines des mêmes expériences que les clients qu’ils servent et ont un lien culturel avec eux, note Keith McCrady, directeur de l’organisme. Nous avons cet élément qui est spécial et unique pour les personnes autochtones.

Plans d'expansion

La directrice responsable du projet pilote à la Ville de Toronto, Denise Andrea Campbell, est aussi satisfaite des premiers résultats du programme.

Elle admet toutefois que du travail doit être fait pour faire connaître le programme dans les quartiers où le service existe.

C’est le quatrième service d’urgence de Toronto, donc les Torontois doivent savoir que c’est offert , explique-t-elle en ajoutant qu’une campagne de sensibilisation sera bientôt lancée.

Denise Andrea Campbell est la directrice générale de la division du développement social, des finances et de l'administration de la Ville de Toronto Photo : Radio-Canada / Tina Mackenzie

Selon elle, le service est offert dans environ 60 % de la Ville de Toronto. Le projet pilote pourrait toutefois prendre de l'expansion. Nous savons qu’il y a un besoin urgent pour que ce service soit accessible partout à Toronto, et nous y arriverons. Mais nous nous dirigeons vers ça en bâtissant d’abord la fondation la plus solide possible , résume Denise Andrea Campbell.

Elle souligne que de plus en plus de villes nord-américaines explorent ce genre de modèles.

Un rapport complet est attendu par le conseil municipal à l’automne. Les élus pourraient ensuite décider d’étendre le service à l’ensemble de la métropole.