La Québécoise La Zarra dévoile sa chanson représentant la France à l’Eurovision

Évidemment , c'est le premier mot qui m'est venu quand on m'a proposé de faire l'Eurovision , a exposé l'artiste en présentant ce titre vendredi lors d’une séance d’écoute privée à quelques journalistes et fans, à qui on avait demandé de garder le secret jusqu’à dimanche soir.

Le titre de la chanson sonne comme un vœu de prophétie autoréalisatrice pour la France, qui n'a pas gagné l'Eurovision depuis la participation de Marie Myriam, en 1977.

Allons la chercher, cette victoire! a d’ailleurs lancé Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française, aux côtés de l'artiste pour cette écoute privée.

L'introduction de la chanson fait penser à Édith Piaf et, par extension, à une héritière, Barbara Pravi, candidate française arrivée deuxième en 2021. C'est toutefois une fausse piste, car au bout d'une minute surgit l'électro-disco juchée sur une ligne de basse rebondie.

Pour le texte, La Zarra – alias qui fait référence à La Môme , surnom d'Édith Piaf – aborde des thèmes déjà présents dans le succès Tu t'en iras , qui l'avait révélée en 2021, pièce de son premier album, Traîtrise, sorti la même année.

On évoque l'amoncellement de nuages qui annonce la pluie après une belle journée, métaphore des désillusions d'une vie sentimentale ou professionnelle.

Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent , chante ainsi la Québécoise, toujours mystérieuse.

Une chanson qui parle d’amour de soi

Je chante toujours la mélancolie, mais elle n'est pas triste. Je veux avancer malgré les fausses promesses , a développé la chanteuse vendredi, robe fourreau noire et escarpins Louboutin aux pieds.

L'artiste promet à ce sujet une tenue démentielle le jour J, le 13 mai, à Liverpool. L'Ukraine a remporté la dernière compétition, mais ne peut accueillir le concours en raison de l'invasion russe.

Comme vous le savez, je suis Québécoise, [ma famille est] d'origine marocaine. Quand l'Eurovision est venue à moi, j'avais ce sentiment, ce besoin de parler d'amour de soi, d'amour universel. Cette chanson est venue assez facilement, en trois nuits , poursuit-elle.

Trente-sept artistes ou formations sont en lice pour l’Eurovision 2023.

Pour rappel, en 2001, la France avait été représentée à la compétition par la Québécoise Natasha St-Pier, qui avait terminé quatrième.