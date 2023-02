Hausse de la mortalité sur les routes ontariennes en 2022

Selon des statistiques partagées la semaine dernière, il y a eu davantage de collisions et de décès en 2022 sur les routes, sentiers et cours d’eau surveillés par la Police provinciale de l’Ontario (PPO) comparativement à l’année précédente.

Plus précisément, la PPO a recensé 74 173 collisions ou incidents et 359 décès en 2022, comparativement à 60 659 incidents et 315 décès en 2021.

Le nombre de piétons tués a diminué, passant de 40 en 2021 à 29 en 2022.

Ces données n’incluent pas les collisions et décès sur les voies de circulations sous la responsabilité de services de police municipaux ou régionaux.

La PPO a aussi partagé les facteurs qui ont contribué aux collisions mortelles.

Notamment, le nombre de décès où la conduite avec les facultés affaiblies était en cause a doublé entre 2021 et 2022.

Principaux facteurs ayant contribué aux décès sur les routes ontariennes, selon le nombre de personnes tuées Principaux facteurs ayant contribué aux décès sur les routes ontariennes, selon le nombre de personnes tuées Facteur Nombre de personnes tuées en 2021 Nombre de personnes tuées en 2022 Vitesse 81 85 Consommation de drogue ou d'alcool 32 64 Inattention 60 61 Non-respect du port de la ceinture 47 61

Ce ne sont pas des accidents

Les données réfutent l’idée selon laquelle les décès sont des "accidents" , peut-on lire dans le communiqué de la police. En fait, la majorité d’entre eux sont le résultat de mauvaises décisions concernant la prise de risques.

La PPO souligne que le nombre de véhicules sur les routes a augmenté en 2022, par rapport à 2021, mais ajoute que la hausse du nombre de décès ne devrait pas être perçue comme une conséquence inévitable .

Le communiqué signale aussi que 29 personnes sont mortes en 2022 en raison d'un incident en bateau, soit 2 de plus qu'en 2021.

Sur les sentiers, 27 personnes sont mortes en 2022, alors qu'elles se trouvaient sur un véhicule tout-terrain, comparativement à 22 l'année précédente.

Le nombre de motoneigistes tués a légèrement diminué en 2022 (14), avec un décès de moins qu'en 2021 (15).