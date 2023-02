Jeux du Canada : l’équipe de tennis de table du N-B, une affaire de famille

Les meilleurs jeunes joueurs de tennis de table canadiens sont rassemblés à Charlottetown pour la compétition. La plupart des pongistes sont âgés de 16 ou 17 ans.

Et puis il y a les Néo-brunswickois Oliver et HarrisonWoodworth qui ont respectivement 11 et 12 ans.

C'est juste vraiment difficile d'aller contre une personne qui n’a pas deux fois ton âge, mais deux fois ta taille , admet Harrison, l'aîné des frères, du haut de ses 5 pieds 1 pouce.

Harrison et Oliver Woodworth sont de l'épruve de double mixte, double masculin, simple masculin et par équipe. Photo : Fran Harris

Les deux frères de Petitcodiac ont commencé à jouer au tennis de table il y a un peu plus de deux ans à peine, en pleine pandémie. Ils ont eu la piqûre après avoir trouvé une table sur laquelle jouer en vacances.

On a commencé à jouer et on aimait ça. Donc nos parents pour Noël ont acheté une table pour notre maison et on a joué pendant tout le long de la COVID , explique Harrison Woodworth.

Depuis, ils naviguent de tournoi en tournoi un peu partout dans les Maritimes pour pratiquer ce sport qu’ils affectionnent particulièrement pour sa rapidité.

« Je suis une personne qui n’est pas vraiment patiente donc le tennis de table, c'est comme un sport qui va vraiment vite, qui se passe vite. » — Une citation de Oliver Woodworth, membre de l'Équipe NB de tennis de table

Les frères ont maintenant intégré le club de tennis de table de Moncton où ils prennent confiance, mais le niveau de leurs adversaires n’est pas le même qu’aux Jeux du Canada.

Oliver Woodworth tente un coup sous les yeux de son frère Harrison. Photo : Fran Harris

C'est plus difficile parce que dans les tournois, souvent on gagne plus de matchs qu'on perd, mais ici c'est complètement différent , explique Oliver Woodworth.

De l’espoir pour le futur

Les frères Woodworth ont participé au double mixte où ils n’ont pas obtenu le succès espéré. Mais malgré leur jeune âge, ils visent haut pour l’épreuve du double masculin qu’ils disputent ensemble.

Je serais correct si on se place 7e ou 8e, mais je n’aimerais pas si on se place plus bas , avoue Oliver Woodworth.

Moi je veux avoir la 6e ou 5e place pour la province , renchérit Harrison, un peu plus ambitieux.

Harrison et Oliver Woodworth ont commencé a joué au tennis de table au début de la pandémie. Photo : Fran Harris

Quand on leur demande comment est la dynamique entre eux lorsqu’ils jouent ensemble, leurs réponses sont là aussi un peu divergentes.

On a une bonne chimie , analyse Harrison avant que son petit frère réponde : parfois on se fâche!

Même s’il reste encore plusieurs jours de compétitions, les deux frères ont déjà un œil vers 2027, où ils pourront représenter à nouveau la province.

Oliver Woodworth s'élance pour servir sous le regard de son frère ainé. Photo : Fran Harris

On sera plus grands comparés aux autres , espère Harrison.

Le tournoi de tennis de table se poursuit jusqu’au 24 février.