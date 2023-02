Les organismes nord-côtiers manifestent pour la justice sociale et climatique

Manifester pour la justice sociale et la justice climatique, c’est ce que la majorité des organismes nord-côtiers ont fait en fin d’avant-midi à Forestville, à Baie-Comeau et à Sept-Îles.

À l’occasion de la semaine d’actions provinciales pour une justice climatique et sociale, les membres de la Table régionale des organismes communautaires (TROC) Côte-Nord ainsi que ceux du Regroupement des femmes de la Côte-Nord joindront leurs voix à celles de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord.

Les manifestations ont lieu vers 11 h au Galeries Montagnaise, à Sept-Îles, à l'intersection de la route 138 et du boulevard Lasalle, à Baie-Comeau, et au Centre des Femmes de Forestville.

À Sept-Îles, une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour revendiquer une société plus équitable, plus écologiste et plus inclusive.

Les manifestants ont tous reçu un tract qui indique les revendications des organismes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’objectif des manifestations est de revendiquer des mesures concrètes de la part du gouvernement provincial.

Les revendications : Bannir les énergies fossiles d’ici 2030, autant en termes de production, de transformation, d’exportation que d’importation en s’assurant d’une transition juste et inclusive pour les communautés et les travailleuses et travailleurs;

Taxer massivement la richesse et réinvestir massivement dans le filet social afin d’assurer des conditions de vie décentes pour toutes et tous. Source : MEPACQ

Alors que la population se fait annoncer un avenir sombre et la perspective d’un virage drastique, des milliardaires catapultent des voitures dans l’espace pour leur plaisir et les dirigeants nous parlent de sobriété tout en se réunissant dans l’opulence en jet privé. Cette provocation obscène nous tient dans l’inertie , déclare dans un communiqué de presse le coordonnateur à la TROC Côte-Nord, Shawn Bourdages.

Les organismes communautaires constatent que les inégalités sociales et le climat sont indissociables. Le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, est d'avis que sur la Côte-Nord, les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables souffriront davantage de la hausse du coût des aliments et des dommages causés par les tempêtes ainsi que par l'érosion côtière.

Le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Les organismes souhaitent envoyer un message à Québec grâce à ces manifestations. Ils souhaiteraient obtenir l'appui des élus. Éventuellement, on aimerait que les députés régionaux prennent du temps pour écouter nos revendications pour les porter jusqu’à Québec , indique Michel Savard.

La semaine d’actions provinciales pour une justice climatique et sociale qui se déroule du 20 au 24 février est organisée par le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ).

Avec les informations de Aurélie Girard