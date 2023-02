Démissions massives au CIUSSS MCQ : la signature de lettres a commencé

Plus de 900 infirmières étaient réunies en assemblée extraordinaire dimanche après-midi à Drummondville pour faire le point sur la situation et pour prendre connaissance de ce moyen de pression appelé le pacte de la solidarité par le syndicat.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a annoncé plus tôt ce mois-ci que les infirmières de tous les secteurs devront désormais travailler une fin de semaine sur trois dans les centres d’activités qui offrent des services 24 heures sur 24, telles que les CHSLD, les urgences et les soins à domicile.

La mesure doit entrer en vigueur dimanche prochain, d'abord à Drummondville, puis graduellement ailleurs sur le territoire. Le syndicat promet de tenir une grande manifestation le 26 février à l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville pour protester contre le coup d'envoi de ce changement.

La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Mailhot, espère que la forte contestation de la part de ses membres sera entendue par la haute direction.

Je sens une grande solidarité des membres, je tiens à le souligner, je tiens à les féliciter, parce qu’elles ont fait de nombreuses sorties, elles sont très solidaires entre elles et je sens qu’elles sont prêtes à aller de l’avant , affirme-t-elle.

Jean-François Gagné, un infirmier clinicien de l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville qui travaille dans une clinique d’insuffisance cardiaque et de maladies pulmonaires, songe à signer la lettre. Il craint que le fait de travailler la fin de semaine lui enlève du temps auprès de ses patients vulnérables. Si on n’a plus les moyens de soigner tout le monde, je voudrais bien entendre quelle clientèle on va délaisser , déplore-t-il.

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec réitère pour sa part comprendre l’inquiétude suscitée par la nouvelle directive et dit être en communication avec la partie syndicale ainsi que les employés.

La présidente du syndicat, Patricia Mailhot, affirme par ailleurs que la haute direction aurait annoncé vendredi que les secteurs d'activités seront fusionnés. Elle compte interroger l'employeur à ce sujet en début de semaine.

Avec les informations de Coralie Laplante