Une baleine noire retrouvée morte sur une plage en Virginie

Le mâle de 20 ans, portant le numéro d’identification 3343, s’est échoué le 12 février.

Après une nécropsie effectuée le 14 février par une équipe spécialisée de l’Aquarium de la Virginie et certains de leurs partenaires, on a déterminé que la cause de la mort serait un traumatisme contondant catastrophique . En raison des blessures de l’animal, il apparaît qu’une collision avec un navire est probable.

L'individu 3343 aperçu ici en 2008 dans la baie de Fundy. Photo : Aquarium de la Nouvelle-Angleterre

Depuis janvier, quatre baleines empêtrées ont été trouvées, selon Philip Hamilton, scientifique à l'Anderson Cabot Center for Ocean Life de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre.

Les dernières semaines ont été difficiles pour les baleines et ceux qui s’en préoccupent , indique M. Hamilton, cité dans un communiqué.

L’individu 3343 avait été aperçu pour la dernière fois le 26 décembre près de la côte de la Georgie. Pendant sa vie, il aurait été empêtré trois fois dans des engins de pêche, dont une fois en 2003, alors qu’il était un baleineau.

La communauté scientifique estime qu’il reste 350 individus dans le monde. Il s’agit du 36e décès d’une baleine noire depuis 2017.