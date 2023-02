Churchill Falls : bientôt un contrat acceptable aux yeux des Terre-Neuviens?

Inaltérable et s’étalant sur 65 ans, le contrat permet au Québec d’acheter à un prix dérisoire l’hydroélectricité produite dans sa province voisine, qui a longtemps été la plus pauvre au pays. Hydro-Québec revend l’énergie à profit, engrangeant des milliards de dollars.

Churchill Falls rime avec ressentiment depuis des décennies, mais Dan Hickey est plutôt optimiste, ces jours-ci. Croisé dans la rue, à Saint-Jean, où il pelletait de la neige devant sa maison vert lime, il est bien au courant que le premier ministre du Québec s'apprête à négocier l’avenir du barrage.

L’enjeu est grand , explique-t-il, évoquant un tournant dans l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Je veux juste qu’on signe un contrat équitable cette fois-ci. » — Une citation de Dan Hickey, résident de Saint-Jean

Hydro-Québec s’en est très bien protégée

Le contrat de Churchill Falls n’a pas toujours été dédaigné à Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, comme l’explique l’avocat John Samms, l’entente signée en 1969 n’a aucune clause d’indexation.

Le contrat dure très longtemps , souligne l’ancien conseiller politique de l’ex-premier ministre Dwight Ball, en expliquant qu’après 40 ans, il se renouvelle automatiquement pour un autre quart de siècle, sans aucune possibilité de renégociation. En plus, il y a le fait que le prix [de l’électricité] a été fixé à un montant si bas , ajoute Me Samms.

À l'heure actuelle, Hydro-Québec ne paie que 0,2 cent/kWh pour l’électricité de Churchill Falls, un prix qui a diminué progressivement depuis 1969. À titre de comparaison, au troisième trimestre de 2022, Hydro-Québec a reçu en moyenne 8,2 cents/kWh pour ses exportations en électricité, soit 41 fois plus d'argent.

Une succession de premiers ministres a tenté de faire rouvrir le contrat. Les litiges se sont multipliés, mais Terre-Neuve-et-Labrador a toujours échoué, perdant une fois pour toutes en Cour suprême du Canada en 2018.

Peu importe ce qu’on signe cette fois-ci, le nouveau contrat ne peut pas être pire que ce qu’on a depuis maintenant 50 ans , estime Jack Foley, un autre Terre-Neuvien rencontré dans la rue, à Saint-Jean, où les gens avaient souvent une opinion bien précise de l’entente.

Je me suis toujours dit que je voulais être en vie au moment où le contrat expire.

John Samms a été conseiller politique de l’ex-premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, entre 2015 et 2019. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des attentes très élevées

Si le contrat de Churchill Falls expire en 2041, les pourparlers ont déjà commencé. Le premier ministre québécois, François Legault, a annoncé hier qu'il rencontrera jeudi et vendredi son homologue terre-neuvien, Andrew Furey, à Saint-Jean.

Hydro-Québec, dont le surplus énergétique est en voie de disparaître d'ici 2026, a plus que jamais besoin de Churchill Falls, qui représente 15 % de ses besoins en électricité.

En plus, François Legault ne cache pas son intérêt pour l'expansion du barrage de 5428 MW à Churchill Falls et pour la construction d'une nouvelle centrale de 2200 MW à Gull Island, un autre site sur le fleuve Churchill. La construction prendrait des années. Elle sera aussi impossible sans collaborer avec Terre-Neuve-et-Labrador.

Les négociations ne sont pas encore commencées, mais les attentes sont très élevées à Terre-Neuve-et-Labrador, selon Ron Penney, ancien sous-ministre provincial de la Justice entre 1979 et 1984.

Celui qui s’indigne de l’entente affirme que bon nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens sont encore extrêmement amers . Selon lui, vendre n’importe quel nouveau partenariat avec le Québec sera difficile pour le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey.

Ron Penney, ancien sous-ministre de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador, s'indigne du contrat de Churchill Falls depuis des décennies. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ron Penney estime que les revenus liés à Churchill Falls vont sans aucun doute augmenter pour Terre-Neuve-et-Labrador après 2041. Mais il reconnaît aussi qu’Hydro-Québec est propriétaire des seules lignes de transmission menant vers le sud.

« Nous n'avons qu’un seul acheteur avec qui on peut signer une entente et c’est Hydro-Québec. » — Une citation de Ron Penney, ancien sous-ministre de la Justice de T.-N.-L.

Rapprochement entre Québec et Saint-Jean

John Samms soutient qu'Andrew Furey est parti du bon pied, rencontrant François Legault à plusieurs reprises depuis son élection en 2021.

Les gens pensent qu’il faut se venger lorsque 2041 arrive, ce qui par définition, je pense, est irrationnel , soutient l'avocat. Je pense que la première chose à faire est de normaliser nos relations et de considérer ces questions avec rationalité plutôt qu'avec trop d’émotions .

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (à gauche), et son homologue québécois, François Legault, pendant une rencontre à Montréal en août 2021. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Me Samms observe un rapprochement important entre les gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador dans les dernières années. C’est un revirement important par rapport à l’époque de l’ex-premier ministre Danny Williams, il y a une décennie.

M. Williams a longtemps dénoncé l’avarice et l’arrogance du gouvernement québécois. En 2010, il a annoncé la construction du barrage de Muskrat Falls, un projet conçu pour détourner les lignes de transmission du Québec.

Vers une entente équitable ?

Michel Savard, un Québécois qui a déménagé à Terre-Neuve dans les années 1980, est tombé amoureux de la province - et d'une Terre-Neuvienne - et n'est jamais reparti. Il croit que la relation entre sa province d'origine et sa province d'adoption devrait se baser sur l'amitié et le respect mutuel.

Le Québec s’en est très bien tiré et bravo pour eux autres , affirme Michel Savard, qui a appris de l'existence du contrat de Churchill Falls en parlant à des amis terre-neuviens indignés par cette affaire. Mais je pense qu'il y a assez de gâteau pour le partager plus équitablement, certainement.

Michel Savard et sa conjointe, Janet Kergoat. Le Québécois, qui habite à Saint-Jean depuis presque 40 ans, se range derrière les Terre-Neuviens et Labradoriens et demande à sa province d’origine de conclure une entente « équitable » sur Churchill Falls. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dan Hickey est du même avis. Il dit n'avoir aucune rancune envers le Québec. Après tout, il est partisan des Canadiens de Montréal.