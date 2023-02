Le Comité sur la forêt de l’UMQ demande la décentralisation de la gestion des forêts

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a d'ailleurs fait la même demande la semaine dernière dans une lettre ouverte adressée au premier ministre, François Legault, et à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Depuis qu'Ottawa a annoncé la recommandation d'un décret de protection pour les parties non protégées de l'habitat essentiel du caribou boréal, la FQM appréhende la perte de milliers d’emplois liés à la forêt dans les régions du Québec.

À l’occasion de leur première rencontre de l’année 2023, les membres du comité de l' UMQ ont identifié plusieurs défis à relever à long terme pour assurer la vitalité économique des régions, la valorisation des métiers liés à la forêt ainsi que la pérennité de la ressource.

« On voit qu’on a encore énormément de travail pour s’assurer que la forêt joue le rôle qu'elle doit jouer. » — Une citation de Benoit Lauzon, président du Comité sur la forêt de l’ UMQ et maire de Thurso

Le président du Comité sur la forêt de l’ UMQ et maire de Thurso, Benoit Lauzon, soutient que le régime forestier mis en place en 2013 doit subir de nombreux changements pour s’adapter à la réalité de chacune des régions.

Le régime mis en place fait en sorte que toute la planification des opérations se fait à partir de Québec. Auparavant, ça se faisait directement dans les régions. C'étaient des gens qui connaissaient bien leur région avec leurs défis et leur réalité , souligne-t-il à l'émission Bonjour la côte.

Benoit Lauzon est président du Comité sur la forêt de l’UMQ et maire de Thurso. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le comité déplore que le plan d’action du régime forestier soit un copier-coller pour toutes les régions. Ça ne fonctionne pas et ça ne donne pas une belle image à l'industrie, donc c’est définitivement une demande qu’on va faire, soit de revoir le régime , déclare Benoit Lauzon.

« Que ce soit en Outaouais, en Abitibi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou sur la Côte-Nord, le portrait est différent partout. » — Une citation de Benoit Lauzon, président du Comité sur la forêt de l’UMQ et maire de Thurso

Ce dernier espère que Québec agira rapidement.

On veut rencontrer la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, à partir du 29 mars prochain. On lève la main, on veut travailler avec le gouvernement et s'assurer de la viabilité des régions , affirme Benoit Lauzon.

Comité sur la forêt de l’UMQ - Les défis à relever ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Comité sur la forêt de l’UMQ - Les défis à relever. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

La valorisation de l’industrie

Afin d’assurer la pérennité de l’industrie, le Comité sur la forêt de l’ UMQ souhaite que l’industrie soit davantage valorisée.

Avec la pénurie de main-d'œuvre qui ne semble pas s’atténuer, ça va être extrêmement difficile pour certaines entreprises. L’industrie forestière peut offrir des opportunités et il faut les mettre en valeur pour garder nos jeunes en région , est d'avis Benoit Lauzon.

Le comité aimerait également rencontrer le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, afin de mieux saisir le rôle de l’industrie forestière dans la vision du gouvernement provincial.

Différents intervenants de l’industrie forestière et des élus feront le point avec la Fédération québécoise des municipalités à l'occasion de Forum des communautés forestières le 22 février prochain.