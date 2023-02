Le réchauffement climatique : un grands défis pour les athlètes d’hiver

Paige Neklia s'entraîne depuis 2019 pour représenter la Nouvelle-Écosse aux Jeux d'hiver du Canada. Cette année, les températures élevées et les faibles chutes de neige présentent des défis uniques pour la skieuse.

Je n'ai pas du tout pu skier ici , dit-elle.

Elle et ses parents parcourent des milliers de kilomètres tous les fins de semaine depuis le début de l’hiver pour aller faire du ski de fond à Fredericton, Charlo, et Miramichi au Nouveau-Brunswick.

Ce sont les endroits les plus proches de leur domicile de Prospect Bay où Paige Neklia peut s'entraîner sur de la vraie neige.

C’est un problème pour elle et d’autres athlètes de la Nouvelle-Écosse comme le planchiste Phillip Doucet qui voyage avec toute l’équipe provinciale de planche à neige très souvent pour s'entraîner au Québec et dans l’ouest du pays.

C’est beaucoup difficile déjà que notre hiver est beaucoup plus court ici comparé aux autres provinces , dit-il.

On voyage beaucoup!

Mais les problèmes du manque de neige dépassent de loin les frontières de la Nouvelle-Écosse.

Le coup d'envoi de la saison de ski alpin a été reporté à cause du manque de neige à Sölden. Photo : Getty Images / Joe Klamar

Trois des quatre premières épreuves de la Coupe du monde de ski alpin de la saison 2022-23 ont été annulées à cause des conditions trop chaudes dans les stations de Suisse, d'Italie et d'Autriche.

Alex Ryan est l'entraîneur-chef de l'équipe provinciale de style libre et le directeur technique de Planche à neige Nouvelle-Écosse. Il a aussi skié et compétitionné pour la Nouvelle-Écosse au niveau national. Il a donc été témoin des effets des changements climatiques sur les sports de glisse.

Nous aurions commencé notre saison plus tôt. Je me souviens d'avoir eu de la neige avant Noël presque toutes mes années de compétition , dit-il.

Il explique que son équipe a eu un camp d'entraînement présaison au Québec au cours des deux dernières années et que les athlètes de ski alpin néo-écossais ont toujours dû compléter leur entraînement par des voyages.

Les pentes de ski de la Nouvelle-Écosse font ce qu'elles peuvent pour soutenir les athlètes locaux, croit Alex Ryan, mais il y a des limites à leur capacité.

Nos centres de skis n'ont pas été en mesure de fabriquer assez de neige et de recevoir suffisamment de neige naturelle pour construire des parcours convenables , confie-t-il.

Des conditions dangereuses en hausse

Natalie Knowles est candidate au doctorat à l'Université de Waterloo et directrice de recherche chez Protect Our Winters (POW), une organisation qui étudie et favorise l'action climatique qui préservera les sports d'hiver.

Elle étudie les conditions idéales pour les épreuves compétitives de ski de fond et de ski alpin.

Antoine Cyr lors du sprint individuel de Val di Fiemme, en Italie. Photo : NordicFocus

Nous avons interrogé environ 400 athlètes qui compétitionnent au niveau international pour définir quelles sont les conditions idéales qui créent la meilleure surface et l'environnement qui sont les plus sécuritaires et équitables , explique Natalie Knowles.

Sur la base des conditions définies par ces athlètes, l'éventail des destinations possibles pour les jeux d'hiver rétrécit.

Elle dit que les températures plus basses qui offrent des surfaces constantes et sûres aux skieurs de haut niveau sont plus difficiles à trouver qu'elles ne l'étaient au début des jeux en 1924.

Il est clair que les saisons raccourcissent et les annulations d'événements en raison de mauvaises conditions peuvent empêcher certains athlètes de passer au niveau suivant.

Pour les athlètes qui commencent ou qui sont sur le point de se démarquer, les événements manqués pourraient signifier qu'ils ne se qualifient pas pour d'autres événements , dit-elle.

Un des villages olympiques des Jeux de Pékin de 2022, celui de Zhangjiakou, situé près des sites de compétition de ski et de planche à neige. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Natalie Knowles souligne que la plupart des épreuves de ski alpin aux Jeux olympiques de Pékin 2022 se sont déroulées sur neige artificielle. Elle croit qu'au niveau de l'élite, les organisateurs devraient toujours pouvoir organiser des événements.

Par contre, tous les déplacements dans la poursuite de la neige sont un obstacle économique pour les équipes, les athlètes et les skieurs récréatifs et un autre contributeur au changement climatique.

Ça fait du ski un sport encore moins accessible , dit la chercheuse.

Ce que je vois vraiment, c'est la perte au niveau local, la perte des petites pentes de ski sur lesquelles les enfants grandissent et le raccourcissement des saisons.

Avec les informations de Jeremy Hull et Rebecca Martel