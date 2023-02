Un politicien aujourd’hui un peu oublié

Le 26 septembre 1968, le Québec est sous le choc. On vient d’apprendre le décès subit du premier ministre Daniel Johnson.

C’est Jean-Jacques Bertrand qui lui succédera le 2 octobre 1968.

Extrait de l'assermentation de Jean-Jacques Bertrand comme premier ministre du Québec

Dans cet extrait du 2 octobre 1968, on voit l’assermentation de Jean-Jacques Bertrand comme premier ministre de la province de Québec, mais aussi ministre des Affaires intergouvernementales.

Comme il a été premier ministre du Québec pendant un an et demi seulement, le souvenir de Jean-Jacques Bertrand s’est un peu effacé dans la mémoire collective.

Un progressiste et nationaliste au sein d’un Parti conservateur

Né à Sainte-Agathe-des-Monts en 1916, Jean-Jacques Bertrand est élu député de Missisquoi en 1948.

Avant son élection, l’homme de 32 ans professe des idées progressistes.

Mais son beau-père est un membre influent du Parti conservateur du Québec auquel a succédé l’Union nationale.

C’est ce contexte familial qui explique que Jean-Jacques Bertrand adhère au parti de Maurice Duplessis plutôt qu’au Parti libéral du Québec.

Il devient successivement ministre des Terres et Forêts, de la Jeunesse et du Bien-être dans les cabinets des premiers ministres Maurice Duplessis, Paul Sauvé et Antonio Barrette.

Il sera ministre de l'Éducation et de la Justice dans le cabinet de Daniel Johnson.

Premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Jacques Bertrand est favorable au fédéralisme canadien.

Extrait d'un discours de Jean-Jacques Bertrand sur le fédéralisme canadien

Mais cet appui est teinté de grosses nuances, comme on le constate dans cet extrait d’un discours prononcé devant le Club Richelieu le 21 mars 1962.

Jean-Jacques Bertrand ne rejette pas, au contraire, les positions nationalistes soutenues par ses prédécesseurs unionistes Maurice Duplessis ou Daniel Johnson.

Dans ce discours, l’homme politique affirme appuyer le fait que l’État du Québec doit exercer tous les pouvoirs que le cadre fédéral lui confère.

L’État du Québec, poursuit-il, doit revendiquer les pouvoirs nécessaires à son développement culturel et continuer de défendre une réforme de la fédération canadienne.

Le débat linguistique, boulet pour Jean-Jacques Bertrand

Saviez-vous que Jean-Jacques Bertrand est considéré comme un acteur important de la Révolution tranquille québécoise?

L’établissement de la Régie de l’assurance maladie du Québec et du Réseau des Universités du Québec est achevé durant le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand.

On doit aussi à ce premier ministre l’abolition du Conseil législatif (Sénat) et le changement de nom de l’Assemblée législative en Assemblée nationale du Québec.

Reportage du journaliste René Mailhot qui résume l'implication du gouvernement de Jean-Jacques Bertrand dans la crise linguistique au Québec à la fin des années 1960.

Le passage de Jean-Jacques Bertrand à la tête du gouvernement québécois a cependant été difficile, comme le rappelle le journaliste René Mailhot dans un reportage présenté à l’émission Le 60 du 5 avril 1977.

C'est particulièrement le débat linguistique, qui déchire le Québec à la fin des années 1960, qui constituera un boulet que traînera pendant toute sa durée le gouvernement Bertrand.

La Loi pour promouvoir la langue française au Québec (mieux connue sous le nom de bill 63 ) — qui accorde une liberté de choix totale de la langue d’enseignement au Québec — mécontente très profondément les milieux nationalistes et indépendantistes.

Les mouvements nationalistes et les syndicats s’allient et forment le Front du Québec français.

Leur objectif est d’empêcher l’Assemblée nationale de consacrer dans une loi, à leurs yeux, les privilèges de la minorité anglophone au Québec.

Le 28 mars 1969, Montréal est le théâtre de la manifestation pour un McGill français qui constitue un moment charnière de la lutte contre le bill 63 .

Le 20 novembre 1969, le bill 63 reçoit la sanction royale.

Cependant, le gouvernement Bertrand a perdu beaucoup de popularité sur le dossier linguistique.

Le 29 avril 1970, lors des élections générales du Québec, l’Union nationale de Jean-Jacques Bertrand perd le pouvoir au profit du Parti libéral du Québec de Robert Bourassa.

Jean-Jacques Bertrand devient dès lors chef de l’opposition officielle.

Il est à ce poste, et est aussi doyen des députés de l’Assemblée nationale, lorsqu’il meurt le 22 février 1973.