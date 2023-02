Mashteuiatsh planche sur un programme destiné aux personnes itinérantes

Un refuge temporaire a été créé sous forme de roulotte de chantier sur le territoire de la réserve autochtone afin de procurer un toit à des membres de la communauté qui n’ont pas de logis.

Le chef du conseil de bande, Gilbert Dominique, convient que les besoins sont criants

On a plusieurs clientèles vulnérables malgré que la communauté va super bien au plan du développement économique. Trop souvent, ces personnes se retrouvent à la rue. On a n’a pas le choix de soutenir ces personnes en s’assurant que chaque soir, elles aient au moins un toit et qu’elles puissent être au chaud , a-t-il commenté, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Qualifiant la situation d’alarmante, le chef Dominique constate que le phénomène de l’itinérance a pris de l’ampleur à Mashteuiatsh et qu’il y a urgence d’agir.

« C’est plus présent. Avant, on avait des gens qui pouvaient circuler d’une famille à l’autre, chez un frère, une sœur, une tante. On s’aperçoit que le cercle souvent s’est usé et que ces personnes se retrouvent en situation d’itinérance. On s’aperçoit qu’entre 5 et 7 personnes ont actuellement besoin de ces services. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef, Communauté de Mashteuiatsh

L’itinérance touche diverses catégories d’âge. La plupart des sans-abri sont des hommes ou des membres de la communauté qui sont aux prises avec des problèmes importants au plan social et qui vivent de la pauvreté.

On a aussi des personnes qui ont des besoins spécifiques en matière de santé mentale. On a constitué un groupe de travail. On est en train d’analyser les besoins des personnes vulnérables au sein de notre communauté. On devrait donner un plan d’action collectif parce qu’il n’y a pas juste le conseil de bande, mais les familles et la communauté peut aussi jouer un rôle , met en relief Gilbert Dominique.

Une solution permanente?

Le refuge demeure une situation temporaire. Ceci dit, la communauté de Mashteuiatsh souhaite offrir des programmes et des mesures d’aide permanentes.

C’est clair que s’il y a une proximité au niveau des ressources, c’est plus gagnant et pourrait éviter l’exode vers les grands centres , souligne le chef de la communauté.

Avec Frédéric Tremblay