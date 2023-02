Une voiture a percuté un immeuble au centre-ville de Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke ( SPS ) rapporte que des citoyens ont signalé l'accident vers 1 h 20.

À leur arrivée, les policiers ont constaté que le véhicule avait violemment percuté le côté nord du commerce Profil Club. Ils ont aussi senti une forte odeur de propane.

Nos agents ont été déployés sur les lieux et ils ont constaté les dommages. Un véhicule est encastré dans le commerce et ils ont entendu le son d'échappement de la fuite de propane. Rapidement, plusieurs services, tels que les Services de protection contre les incendies de Sherbrooke, Hydro-Sherbrooke et Énergir, ont été appelés pour sécuriser les lieux et procéder à l'évacuation des locataires. Rapidement, la fuite a été colmatée , explique la relationniste du SPS , Isabelle Gendron.

L'automobiliste, un homme de 32 ans, et son passager, un homme de 22 ans, ont été transportés à l'hôpital pour des blessures mineures.

Le SPS enquête pour déterminer la cause de l'accident et évaluer l'ampleur des dégâts.

La vitesse pourrait être en cause.