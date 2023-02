Un vent de changement balaie le monde de l’arbitrage au soccer sur la Côte-Nord

Chaque aspirant arbitre doit suivre une formation donnée par Soccer Québec, la fédération sportive qui encadre la pratique à l'échelle provinciale, avant de pouvoir exercer le métier.

Toutefois, depuis plusieurs années, la Côte-Nord était sans instructeur. Les associations de soccer devaient faire venir un entraîneur de l'extérieur. Seulement un stage en arbitrage était offert annuellement aux associations nord-côtières.

C’est ici que Éloi Bérubé entre en jeu. Ce dernier pourra désormais offrir cette formation sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

« Ça va me faire plaisir de me déplacer s’il y a un stage d’arbitre et de former la relève. Je suis dans la région pour m’impliquer, et ce, peu importe les kilomètres à faire. »