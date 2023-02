Diversifier les aliments locaux, la mission d’un chercheur du Collège Boréal

Johnny Kashama, chercheur et directeur du département d’agriculture du Collège Boréal à Sudbury, étudie la culture de légumes ethniques, dans un effort pour faire évoluer l’image que les Nord-Ontariens se font des aliments locaux.

M. Kashama explique d’entrée de jeu que les légumes ethniques ne sont pas consommés de façon régulière au Canada, mais qu’il s’agit de légumes consommés par des populations immigrantes en provenance d’un peu partout dans le monde.

« Produire des aliments locaux ne veut pas seulement dire ceux que je mange habituellement, mais aussi d’avoir la chance d’en essayer d’autres et de découvrir comment les apprêter. » — Une citation de Johnny Kashama, chercheur et directeur du département d’agriculture du Collège Boréal à Sudbury

Il donne en exemple l’okra, l’hibiscus, le haricot dolique asperge (aussi appelé haricot kilomètre), la margose (ou melon amer) et la vernonie commune.

Il prône cette diversité, notamment en raison de la récente pénurie de laitue causée par des sécheresses et des inondations dans la vallée de la Salinas, en Californie.

Johnny Kashama, directeur du département d'agriculture du Collège Boréal. Photo : CBC/Martha Dillman

M. Kashama a commencé son étude sur les légumes ethniques en 2021, d’abord en les faisant pousser dans une serre, puis à l’extérieur en 2022.

Maintenant nous allons optimiser quelques paramètres , explique le chercheur. Par exemple, la distance entre chacun des plants dans une rangée. Pour l’amarante, nous allons nous concentrer surtout sur l'effet du moment de la coupe, donc de la récolte.

Nous pouvons faire pousser des trucs et nous devons le faire

Rachelle Rocha est l’une des organisatrices de l’événement Seedy Sudbury, un événement annuel où les participants peuvent entre autres acheter et échanger des semences.

Elle encourage elle aussi la population à se tourner vers l’agriculture locale, notamment pour rendre la région plus autosuffisante.

Nous devons reconnaître que nous sommes très dépendants [de l’importation d’aliments] dans le Nord de l’Ontario et les autres régions nordiques, affirme-t-elle.

« Nous ne pensons pas que nous pouvons faire pousser des trucs. Mais la vérité c’est que nous pouvons faire pousser des trucs et nous devons le faire. Ça nous donne de meilleurs choix d’aliments, avec de meilleures saveurs et une plus grande valeur nutritive si la nourriture est cultivée près de chez nous. » — Une citation de Rachelle Rocha, organisatrice de l’événement Seedy Sudbury

Mme Rocha dit que s’il est facile d’acheter des graines à l’épicerie ou dans une quincaillerie, il y a des avantages à acheter des semances locales.

Si vous voulez obtenir des produits inhabituels, des produits vraiment savoureux et colorés, vous devez aller à la rencontre des gens qui conservent des semences à une échelle plus locale.

Rachelle Rocha et les autres organisateurs de l'événement Seedy Sudbury prépare des semences locales pour qu'elles soient échangées. Photo : CBC/Martha Dillman

L’événement Seedy Sudbury a lieu le 26 février à Science Nord.

En plus de la vente et de l’échange de semences, le rassemblement propose aussi une série d’ateliers et de conférences.

Les présentations seront aussi présentées virtuellement.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC