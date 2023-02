La Nouvelle-Écosse honore Rita Joe pour la journée du Patrimoine

Dans son œuvre, la défunte poète a mis en lumière les effets des écoles résidentielles au Canada.

Rita Joe est née en 1932 à Whycocomagh au Cap-Breton avant de s’installer dans la communauté mi’kmaw d’Eskasoni.

Selon ses proches, il était important pour elle de transmettre au monde l’impact de la perte du patrimoine et des langues autochtones.

Sa plus jeune fille, Ann Joe, raconte que sa mère a commencé par écrire des chroniques dans le journal Micmac News avant de se tourner vers la poésie.

Elle allait voir les aînés et enregistrer des légendes et des histoires. Elle voulait mettre en lumière notre culture et l’élever , raconte-t-elle.

Ann Joe souligne que dans les années 70, quand Rita Joe a commencé à écrire, il y avait peu de représentations positives des communautés autochtones.

Nous nous faisions tuer à la télévision, dans les westerns, alors qu’ils subissaient encore les impacts des écoles résidentielles , dit-elle.

Une enfance difficile

Rita Joe a perdu ses deux parents à un jeune âge et a été élevée dans des familles d’accueil. On lui interdit alors de parler sa langue à l’école résidentielle de Shubenacadie.

Ce n’est qu’une fois son parcours scolaire terminé que la poète apprend de nouveau sa langue, en parlant avec des gens de sa communauté.

Son premier recueil est publié en 1978. Elle écrit par la suite six livres et reçoit de nombreux hommages.

Le poème I Lost My Talk, publié en 1980, lui vaut la consécration. Le poème parle de la perte de sa langue et de la période pendant laquelle elle a séjourné au pensionnat de Shubenacadie. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 1989.

Rita Joe a été reçue dans l'Ordre du Canada en 1989. Photo : Graciseuseté du Beaton Institute

Selon sa fille, le poème possédait des qualités diplomatiques.

Elle essayait de trouver une manière d’approcher la majorité, d’une façon conciliante. Elle n’était pas fâchée , souligne Ann Joe.

Le professeur d’ethnomusicologie à l’Université Queen’s à Kingston en Ontario, Gordon E. Smith, a travaillé avec Rita Joe, pour l’adaptation de ses poèmes en musique. Il remarque qu’elle avait tendance à souligner les choses positives.

Elle avait l’impression que la seule voie vers la guérison et la réconciliation passerait par l'illustration de ce qui était bon dans la vie, bon chez les gens , dit M. Smith.

Rita Joe sur un billet de 20 $?

L’artiste visuel néo-écossais Alex Beal s’est récemment prêté au jeu d’illustrer un billet de 20 dollars sur lequel figure Rita Joe.

L'artiste visuel Alex Beal, qui habite à Toronto, mais est originaire de Truro, a illustré Rita Joe sur un billet de 20 dollars imaginaire. Photo : Gracieuseté Native Women's Association of Canada

Cet exercice s’inscrit dans le cadre d’une initiative de l’organisme Native Women’s Association of Canada.

On a demandé à des artistes d’imaginer de quoi auraient l’air des pièces de monnaie si les femmes autochtones étaient mieux représentées dans la culture populaire.

Je voulais montrer l’importance de cette représentation et l’importance de Rita et de son parcours , explique Alex Beal.

Aucune femme autochtone n’a jamais été représentée sur un billet canadien.

La journée du Patrimoine est célébrée depuis 2015 en Nouvelle-Écosse. Chaque année, une personne ou un élément du patrimoinde de la province est reconnu. La première personne honorée a été Viola Desmond. L'an dernier, la province a souligné l'importance du Paysage de Grand-Pré, site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

D'après un reportage d'Erin Pottie de CBC