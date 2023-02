Joe Biden en visite surprise à Kiev

Joe Biden était attendu en Pologne en ce début de semaine et doit rencontrer mardi son homologue Andrzej Duda et des alliés d'Europe de l'Est à l'occasion de ce déplacement.

Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs déclenché les sirènes d'alerte aérienne dans tout le pays lundi, mais aucun tir de missile ni attaque de drone n'ont été signalés pour l’instant.

Plus de détails à venir.