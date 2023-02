De plus en plus d’animaux de compagnie abandonnés dans les parcs du Grand Toronto

Le nombre d’animaux de compagnie délaissés dans les parcs du Grand Toronto est en augmentation. Au Parc urbain national de la Rouge, par exemple, 18 animaux abandonnés ont été recensés en 2022, alors qu’il y en avait deux fois moins l’année précédente, et que seulement deux avaient été enregistrés en 2019 et en 2020.

La responsable des relations extérieures du parc, Allendria Brunjes, explique qu’il est difficile pour les animaux abandonnés de survivre dans la nature, car ils peuvent souffrir, entre autres, de froid, d’hypothermie et de faim. Et s‘ils parviennent à survivre, ils vont devoir se battre contre les animaux sauvages pour trouver leur nourriture et leur habitat , poursuit-elle.

Mme Brunjes ajoute que les animaux abandonnés peuvent représenter une menace pour la faune s’ils amènent des parasites, des virus ou des bactéries.

Allendria Brunjes, du parc national de la Rouge, travaille avec différents organismes pour que les animaux abandonnés reçoivent des soins et qu’ils trouvent un habitat. Photo : Radio-Canada / Rob Krbavac

Les animaux délaissés qui ont été retrouvés dans le parc national de la banlieue de Toronto sont des chiens, des chats, des lapins, des rats domestiques et des tortues, notamment.

Allendria Brunjes demande aux promeneurs qui trouvent des animaux abandonnés de ne pas les capturer , mais de contacter les autorités du parc en précisant où ils ont été vus.

Nous travaillons avec des organismes, notamment des services animaliers, pour que les animaux reçoivent des soins et qu’ils trouvent un habitat , affirme-t-elle.

Au secours des animaux abandonnés

Stu Johnson fait partie des bénévoles de la Team Chelsea Lost Pet Search Group, un organisme de volontaires qui recherchent les animaux abandonnés. Il constate lui aussi de plus en plus d’animaux délaissés par leurs maîtres, non seulement au parc de la Rouge, mais aussi dans la région de York et de Durham où les gens n'arrêtent pas d'abandonner leurs animaux , assure-t-il.

Stu Johnson (à gauche) est bénévole au Chelsea Lost Pet Search Group et a secouru entre 30 et 40 chiens dans la dernière année. Photo : Radio-Canada

Selon lui, ces abandons sont liés au COVID. Durant la crise sanitaire, les gens voulaient avoir des animaux de compagnie, et maintenant ils ne veulent pas payer les factures de vétérinaire , déplore-t-il.

« Les gens cherchent le moyen le plus facile pour s'en débarrasser. » — Une citation de Stu Johnson, bénévole

Nous voulons les ramener là où ils devraient être, dans une maison. Ce n’est pas juste pour eux, donc nous faisons ce que nous pouvons et nous essayons d'aider autant [d’animaux] que nous pouvons.

En général, dit-il, les animaux restent à l’endroit où ils ont été abandonnés en attendant que les gens reviennent les récupérer. Mais après 48 à 72 heures le chien retrouve ses instincts sauvages et ça devient chaque jour de plus en plus difficile de le capturer et de le protéger.

Dans la dernière année, il dit avoir secouru entre 30 et 40 chiens qui n’ont jamais été réclamés.

Les délais d’adoption s’allongent

Pendant ce temps, certains refuges ont du mal à trouver de nouveaux foyers pour les animaux de compagnie. C’est le cas du service animalier de la ville de Brampton.

Son responsable, Mike Mulick, souligne que les animaux dans son refuge attendent de plus en plus longtemps avant d’être adoptés. Avec le retour au travail, les gens semblent hésitants à assumer de nouvelles responsabilités, notamment en raison de l'économie et de la hausse des taux d'intérêt, si bien que les animaux qui nous sont confiés restent ici plus longtemps , se désole M. Mulick.

Selon lui, le temps d’attente est passé de 15 jours il y a quelques années, à près de 25 jours.

Mike Mulick, responsable du service animalier de Brampton, affirme que les chiens dans son refuge attendent en moyenne 25 jours avant d'être adoptés. Photo : (CBC News)

« [Les animaux] commencent à s'accumuler et à occuper l’espace au point où nous ne pouvons plus en accueillir davantage. » — Une citation de Mike Mulick, responsable du service animalier de Brampton

La Toronto Humane Society fait partie de ces organismes qui accueillent les animaux abandonnés et qui tentent de leur trouver une famille d’accueil.

Son directeur général, Jacques Messier, pense lui aussi que la raison économique est le principal facteur qui pousse les gens à abandonner leur animal de compagnie. Selon lui, dans la plupart des cas, les gens n'ont pas les moyens d'offrir un traitement médical à leur animal, ou parfois même c’est à cause des coûts liés à la nourriture .

Pour tenter d’offrir une alternative, l'organisme à but non lucratif offre des programmes pour aider les gens qui en ont besoin. On va donner gratuitement de la nourriture pour les chiens, les chats ou autres animaux. On peut aussi les aider avec les frais de vétérinaire, ou faire la majorité des soins chez nous , détaille M. Messier.

Il recommande aux gens qui n’ont plus les moyens de prendre en charge leur animal de compagnie de s'adresser à un refuge comme le sien pour trouver des solutions.

Avec les informations d’Andréane Williams et CBC