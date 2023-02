Le disque-golf de la discorde à North Vancouver

Un différend de longue date impliquant des disques-golfeurs se retrouve devant le conseil municipal de North Vancouver. Depuis le début de la pandémie, des voisins du parc Eastview se plaignent du mauvais comportement de certains joueurs et réclament la fermeture du parcours. Toutefois, de nombreux joueurs réclament le droit de pratiquer leur sport.

Chris Vance profite d'un dimanche matin sans pluie, pour initier son jeune fils au disque golfe au parc Eastview. « Observer les disques voler, c'est la meilleure chose au monde », assure-t-il.

Pourtant, le parc Eastview est actuellement victime de sa popularité, avec parfois une fréquentation de plusieurs centaines de joueurs en une journée. Depuis des années, des voisins se plaignent de joueurs qui boivent, fument, et urinent dans le parc. Des passants auraient également été atteints par des Frisbees, selon une conseillère municipale, et des incidents de violence verbale se seraient déroulés.

La tension a atteint son paroxysme lors d’une rencontre du conseil municipal le 6 février où trois conseillers municipaux ont déposé une motion demandant une étude du problème. « Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un se fasse blesser », juge un résident, Gordon Moore.

Le conseiller municipal Tony Valente ajoute : « L'enjeu de sécurité m'inquiète. On a une école primaire et une résidence pour personnes âgées à côté. On n'a pas encore réussi à rendre ce parc accessible pour tous nos résidents. »

La conseillère municipale Angela Girard explique que le conseil « réfléchit à modifier le parcours existant, ou le déplacer dans un autre parc ». Un déplacement décevrait néanmoins certains joueurs comme Chris Vance. « Le problème est exagéré », considère l'homme. « Ce serait triste pour les enfants de perdre ce parcours. »

Dans les prochains mois, des employés de la Ville feront leurs recommandations au conseil. De son côté l'association North Shore Disc Golf Club juge que « l'important est de trouver un moyen de diminuer l'achalandage du parc ».

D'après les informations de William Burr