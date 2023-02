Hausse de tarifs : Énergie NB sommée de présenter ses calculs les plus récents

Énergie NB a révisé le montant qu’elle prévoit dépenser cette année, et n’en a pas prévenu la commission qui doit approuver ou refuser une hausse de la facture d’électricité des Néo-Brunswickois.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, qui examine la requête, vient d’ordonner au distributeur d’électricité de la province de lui remettre un document qu’elle avait omis de lui présenter.

Vendredi, la commission a appris que certains chiffres présentés par Énergie NB n’étaient pas à jour.

Pas les estimations les plus récentes

Énergie NB demande l’autorisation d’augmenter de 8,9 % les tarifs d’électricité de ses clients résidentiels et commerciaux, dès le 1er avril. Elle doit obtenir la permission de la Commission de l’énergie et des services publics, et des audiences à ce sujet ont débuté la semaine dernière.

Dans des documents soumis à la commission, la société d’État a indiqué qu’elle planifiait de dépenser 1,09 milliard de dollars pour acheter du pétrole, du charbon, du gaz naturel, de l’uranium et de l’électricité pour répondre à la demande de ses clients dans la prochaine année. C’est 403 millions de dollars de plus que l’année d’avant.

Cependant, ces estimations ont été faites en juin 2022. Le prix de ces ressources a diminué depuis.

Craig Church, d’Énergie NB, a indiqué vendredi à la commission que la société d’État effectue à l’interne des simulations tous les trois mois, pour estimer ces coûts.

L’avocat de J. D. Irving, Conor O'Neil, qui questionnait M. Church, s’en est étonné, puisqu’il disposait des estimations faites en juin 2022.

Il lui a demandé si des estimations avaient été faites en janvier 2023. Craig Church lui a répondu que oui. Pouvons-nous les voir? , a demandé l’avocat.

L’avocat d’Énergie NB, John Furey, s’y est opposé.

Il a accusé Irving d’ aller à la pêche pour trouver des raisons de s’opposer à la hausse de tarifs demandée par Énergie NB. Irving s’y oppose en effet.

Le panel de la commission, composé de François Beaulieu, Stephanie Wilson et Heather Black, a interrompu les audiences pour débattre de cette situation inattendue.

À leur retour, le pdg de la commission, François Beaulieu, a déclaré qu’Énergie NB a l’obligation d’aviser la commission s’il y a eu un changement matériel ou exceptionnel à son dossier de preuve .

Il a donc exigé qu’Énergie NB revienne à la commission avec le matériel le plus récent, c’est-à-dire ses estimations de dépenses calculées en janvier de cette année.