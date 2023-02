Maintenant que le programme d’immersion est sauvé, il est temps de l'améliorer

Emily O'Donnell, enseignante en immersion française dans le sud de la province, affirme que l’enseignement du français aux jeunes anglophones manque de contexte, et que cela joue sur la motivation des élèves.

L’apprentissage de la langue au Nouveau-Brunswick devrait à son avis être accompagné d’une compréhension de la situation linguistique bien particulière de la province.

Elle propose des contacts plus fréquents entre les élèves des deux communautés linguistiques.

Ce serait d'essayer d'essayer d'aider les élèves à encore apprendre à l'extérieur de la salle de classe , a-t-elle suggéré lors d'un entretien, samedi. Même un enseignement plus explicite en salle de classe pour aider les élèves à comprendre que le français, ce n'est pas seulement une langue, mais une culture aussi .

Chantal Bourbonnais, directrice générale de l'Association canadienne des professionnels de l'immersion ( ACPI ), a qualifié samedi la volte-face du gouvernement Higgs au Nouveau-Brunswick de grosse bataille qui a été gagnée . Néanmoins, il y a place à la réflexion sur la manière dont le français en immersion est enseigné aux anglophones, croit-elle.

Chantal Bourbonnais Photo : Chantal Bourbonnais

Les jeunes en immersion, ils n'ont pas beaucoup la chance d'avoir des expériences authentiques. Ils sont souvent entre eux , affirme-t-elle.

Ce serait à l’avantage des francophones que cette situation change et que les jeunes en immersion sortent de l’école réellement bilingues, avance-t-elle. Les jeunes issus de l'immersion peuvent contribuer à agrandir l'espace francophone, mais il faut savoir les accueillir .

Dans une entrevue de fin d'année à Radio-Canada Acadie en décembre dernier, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirmait que les jeunes ne s'amusent pas en immersion et ne sont pas suffisamment bilingues à la fin de leur secondaire.

Plus de 300 personnes ont participé à une rencontre publique sur l'abolition graduelle du programme d'immersion française à Moncton le 19 janvier. Photo : CBC / Maeve McFadden

Augmenter la motivation des élèves est primordial, dit l’enseignante Emily O'Donnell.

Quand on vit dans une communauté anglophone, on ne voit pas nécessairement pourquoi on apprend la langue , dit-elle. Si on aide les élèves à trouver des façons de l’utiliser que ce n’est pas uniquement dans le contexte scolaire, ou dans le contexte d'avoir un meilleur emploi si je parle les deux langues, c’est là que je pense que ça aiderait à la motivation.

Aider les élèves à rencontrer des personnes francophones et des pairs francophones. Ce serait un bon point de départ , avance-t-elle.

Le professeur Léo-James Lévesque Photo : Radio-Canada

La compréhension de la dimension culturelle de la langue française en milieu minoritaire est essentielle, a mentionné le professeur Léo-James Lévesque, professeur adjoint à l'Université St. Thomas, durant un entretien, samedi. Il avertit toutefois qu’il y a un risque que ce soit accompli de façon superficielle.

Les élèves doivent apprendre que le français existe au Nouveau-Brunswick et partout au Canada. Dans toutes les provinces, on a des francophones et même cet élément-là, souvent on ne le reconnaît pas , souligne-t-il.

Il ya des façons d'améliorer ça. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas stéréotypé , prévient Léo-James Lévesque. Par exemple, Pierre en France qui mange une baguette et du fromage et boit du vin.

Ça commence avec l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit connaissant et conscient de la culture et de l'importance de la culture , dit Léo-James Lévesque. [Il ne faut pas] que ça devienne des activités pour faire des activités. Tu sais, le fait de manger une ploye ne dit pas que tu comprends la culture brayonne.

Un professeur prévient que l'enseignement du français aux anglophones ne doit pas devenir « stéréotypé ». Ci-dessus, un participant au « relais de la baguette », un événement promotionnel organisé par la boulangerie française Paul, à Washington, le 14 juillet 2013. Photo : Reuters / Jonathan Ernst

Il y a fort à faire pour faire réaliser la complexité de la situation linguistique, s’il faut en croire Emily O'Donnell. Jeune, je ne savais même qu'il y avait des personnes qui parlaient français dans la province , dit l’enseignante originaire de Sussex, où seulement 13 % des résidents parlent français, selon le dernier recensement.

Emily O'Donnell explique elle-même n’avoir réalisé la dimension culturelle de l’Acadie qu’au contact avec des Acadiens dans une université francophone.

Pour moi, avant, le français, c'était une langue et quelque chose qui allait m'aider dans ma carrière. Mais en rencontrant des amis qui parlaient le français, le français est devenu une partie de ma vie, pas seulement un outil dans ma boîte à outils pour le travail.

Sussex, au Nouveau-Brunswick, est largement anglophone. Photo : Radio-Canada

Le professeur Léo-James Lévesque ajoute qu'il ne faut pas non plus essayer de réinventer la roue. Les anglophones en immersion française ont quand même accès à des activités en français, souligne-t-il.

Ce n'est pas une solution en soi, c'est un élément à ajouter si on ne le fait pas déjà , juge-t-il.

Il faut faire attention pour que ce ne soit pas au détriment des francophones, non plus , ajoute-t-il, évoquant sa propre expérience à l’école, où tout le monde parlait anglais dès qu’il y avait un anglophone dans le groupe.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano