Des centaines de personnes pour le retour de la Fête des semences à Alma

Plusieurs kiosques et conférences pour les passionnés de jardinage étaient proposés au centre communautaire de Saint-Coeur-de-Marie.

L’endroit était bondé à l'occasion de l’événement organisé par le mouvement citoyen Alma en transition. L’objectif de la fête est d'outiller la population pour faire du jardinage et valoriser l’autosuffisance alimentaire.

[Le but est] de donner l'occasion aux semenciers d'aller vers les gens, de faire découvrir le jardinage, tout le panel de semences de légumes. Nous, ici, on vise l'autonomie alimentaire, ça a toujours été notre lien avec Alma en transition. Donc, pour nous c'était naturel d'en parler , explique le co-porte-parole de l’organisme, Benoît Poiraudeau.

Trois conférences ont été présentées. Une quinzaine d'exposants de la région et de l'extérieur étaient aussi sur place.

Des maraîchers, des organismes et des entrepreneurs y ont vu une occasion pour échanger avec d'autres passionnés.

Le maraîcher Guillaume Paul-Bouchard présentait les services de son entreprise de permaculture et d’agroécologie. L’entreprise, qui porte le nom Notre vraie nature, est située à Mashteuiatsh.

On offre des paniers de légumes via notre microferme qu'on cultive avec les principes de permaculture. On offre un service de consultation horticole et de conception d'aménagement écologique. On a de la formation soit à la ferme ou en ligne. C'est super, ça nous fait connaître et ça nous aide beaucoup, car on a lancé notre entreprise l'été passé , a-t-il expliqué.

Guylaine Niquet, qui est trésorière de la Société horticole de Saint-Henri-de-Taillon, était également sur place pour faire connaître la mission de l’organisme.

[On est] financé par la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, donc les membres peuvent profiter d'une serre bien aménagée pour la période de semis, juste avant la mise-en-terre à la mi-juin , a-t-elle précisé.

Diane Gauthier, une distributrice indépendante de produits Tower Garden, en a profité pour sa part pour faire connaître ces produits qui permettent de cultiver des légumes à l’intérieur.

C'est des jardins verticaux qui peuvent être à l'intérieur, pour de l'autosuffisance, principalement, a-t-elle expliqué. Il y a peut-être 1000-1200 tours au Québec. Ça commence. Alors, c'est une belle occasion de faire découvrir le produit aux gens.

Les échanges ont permis aux visiteurs sur place d'approfondir leurs connaissances

D’après un reportage de Béatrice Rooney