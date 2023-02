Commémoration de la vie de Latjor Tuel, tué par la police de Calgary il y a un an

Un an après qu'un homme noir a été tué par la police de Calgary, sa famille, ses amis, des membres de la communauté sud-soudanaise et des militants se sont réunis dimanche sur la 17e avenue sud-est, à l'endroit où Latjor Tuel, 41 ans, a été abattu par balle le 19 février 2022.

Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes à l’événement où des proches se sont relayés pour partager des souvenirs de Latjor Tuel, ainsi que pour condamner sa mort. Themar Tuel, âgée de 68 ans, a quitté le Soudan du Sud après la mort de son fils pour venir à Calgary en quête de réponse.

Je veux savoir s'il y avait d'autres choses qui auraient pu être faites pour que mon fils soit toujours en vie aujourd'hui. Quel a été son tort? , a-t-elle demandé. Je ne suis pas venue ici parce que des gens sont morts. Je sais que des gens meurent. Je suis venue pour obtenir des réponses quant à la raison pour laquelle mon fils a été tué. J'ai besoin de savoir.

Avant de prendre la parole, Themar Tuel était à genoux au sol avec ses bras accrochés autour du poteau de rue où son fils est mort. La femme sanglotait, incapable de se relever, tandis que ses enfants et petits-enfants tentaient de la remettre sur pied, les larmes aux yeux.

La famille de Tuel Latjor était émue en s'adressant aux dizaines de personnes rassemblées pour commémorer l'homme abattu le 19 février 2022. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Au coin de la 45e rue et de la 17e avenue sud-est, des pancartes portaient des messages tels que Black Lives Matter (La vie des Noirs compte), Justice for Latjor et Experiencing a mental health crisis should not be a death sentence (Faire face à une crise de santé mentale ne devrait pas être une sentence de mort).

La famille a également exprimé son mécontentement quant au fait que le corps de Latjor Tuel soit resté étendu sur le trottoir pendant des heures alors que la police enquêtait.

Après l’événement commémoratif, plusieurs participants se sont rendus à l'hôtel de ville de Calgary pour manifester. Dans un communiqué de presse diffusé vendredi, la famille indiquait vouloir dénoncer la brutalité policière qu'ils jugent systématique.

Au mémorial, des participants tenait des pancartes portant des messages tels que Black Lives Matter (La vie des Noirs compte), Justice for Latjor et Experiencing a mental health crisis should not be a death sentence (Faire face à une crise de santé mentale ne devrait pas être une sentence de mort). Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Brutalité policière à Calgary, selon la fille de Latjor Tuel

Présente au mémorial, la fille de Latjor Tuel, Nyalinglat Latjor, a déclaré que la brutalité policière continue à être ignorée et que son père n'était qu'une victime parmi tant d'autres.

Il est venu ici, il y a près de 22 ans, à la recherche d'une vie meilleure afin de pouvoir aider sa mère à aider ses enfants , dit-elle. Il était un enfant-soldat et il cherchait simplement à échapper à cette situation, mais sa vie a été enlevée ici.

Nyalinglat Latjor se souvient de son père comme d'un homme merveilleux qui était apprécié par sa communauté, sa famille et tous ceux qu'il a touchés au cours de sa vie. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Celle-ci considère que la police a fait preuve non seulement de profilage racial, mais aussi de négligence quant à sa façon de répondre aux personnes en crise de santé mentale. Latjor Tuel souffrait de stress post-traumatique et d'autres troubles de santé mentale.

Nyalinglat Latjor a longuement parlé du fait que la maison de son père était remplie de livres sur un nombre inimaginable de sujets. Elle a ajouté qu’il adorait apprendre, en grande partie parce qu'il n’a jamais eu l’occasion de le faire lorsqu’il était enfant au Soudan du Sud.

Lorsqu'il est venu [au Canada], il a vu un monde de connaissances, la possibilité d'une vie meilleure, il a voulu apprendre et il a voulu être différent , dit-elle. Il rêvait même de rapporter ce savoir dans notre pays pour aider à l'améliorer.

La famille de Latjor Tuel attend des réponses de l'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave (ASIRT), mais Nyalinglat Latjor affirme ne pas avoir reçu de nouvelles de l’ ASIRT sur la mort de son père.

Radio-Canada/CBC a tenté de joindre l’ ASIRT et le Service de police de Calgary, mais n'a pas obtenu de réponse avant la parution de cet article.

Avec les informations de Tom Ross