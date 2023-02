Des fermiers de familles demandent plus de reconnaissance pour leur travail

Après sept ans en affaires, ils se questionnent : Éventuellement, il va falloir faire un constat de notre entreprise: est-ce que c'est rentable à long terme?

Avec une production de proximité où les marges bénéficiaires sont déjà basses, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt sont des coups durs pour eux. Nos dépenses augmentent, nos revenus stagnent donc éventuellement, on arrive à une marge bénéficiaire de zéro, puis comme tout le monde, on a des prêts , explique Jonathan Roy.

La conjoncture actuelle serait difficile pour plusieurs petits producteurs, d’après Gaspard Lépine, porte-parole de l’Union paysanne, une association agricole et citoyenne. Les prix des terres sont super chers, les intrants sont super chers, la main-d'œuvre, quand elle est disponible, est super chère. Ça force absolument les fermes à aller vers l'endettement.

En plus des conditions économiques défavorables, les fermiers de familles ont des concurrents de taille qui proposent des prix plus bas en épicerie. Les consommateurs n’ont aucun choix. Le choix est fait, pour eux, par les épiciers. Quand on rentre dans une épicerie, puis qu’on doit choisir entre un produit A, un produit B puis un produit C sans nom, la seule différence, c’est le prix.

Pour l'agroéconomiste Serge Préfontaine, seule une minorité de consommateurs est consciente de la provenance de ses aliments. Celui qui enseigne la gestion agricole au Cégep de Victoriaville explique que la mobilisation des clients pour l'achat local s’est un peu essoufflée depuis la hausse de l’inflation.

Les gens se sont tournés un peu plus du côté des petites fermes et de l’approvisionnement très local pendant la pandémie, mais ce n’était pas pour faire plaisir aux fermiers, c’était pour leur besoin de sécurité. Actuellement, le besoin de sécurité est ailleurs, il est du côté de l’inflation, ils veulent sécuriser leur pouvoir d’achat , illustre-t-il.

Serge Préfontaine cite une étude récente de la firme Léger selon laquelle la moitié des Québécois se disaient prêts à en faire plus pour manger local, alors que le tiers d’entre eux seraient plutôt lassés par les incitations à se tourner vers les aliments d’ici.

« On ne voit pas la valeur. On voit la différence de prix, mais on ne voit pas que cette tomate-là qui est beaucoup plus fraîche contient plus de nutriments, est meilleure pour la santé et ne contient pas de pesticides » — Une citation de Jonathan Roy

Un appel qui résonne auprès d’autres producteurs

L’appel de Jonathan Roy résonne à la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, qui représente de nombreux fermiers de famille du Québec. Dans une sortie récente, l’organisme appelle à reconstruire le lien entre les agriculteurs et leur communauté .

Le président de l’organisme, Léon Bibeau-Mercier, confirme qu’il y a une forme de fatigue et d’usure chez plusieurs producteurs .

La pression augmente plus que jamais, et la formule d’agriculture soutenue par la communauté qui nous permettait de lutter contre plusieurs enjeux doit peut-être se renouveler pour mieux répondre à ces défis-là.

Selon lui, pour que la profession soit mieux valorisée, il faut un triple engagement de la part des consommateurs, du gouvernement et des agriculteurs eux-mêmes.

Il soutient que les citoyens doivent essayer le plus possible de couper les intermédiaires entre eux et les producteurs agricoles et qu’ils peuvent pousser leur engagement envers les maraîchers encore plus loin. Parmi les pistes de solutions qui existent, il cite l’implication directe des consommateurs dans le travail agricole.

Mais d'après Jonathan Roy, la solution doit aussi venir en partie du gouvernement qui martèle l'importance de manger local. « Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart entre la place importante que prend ce discours et les moyens, les ressources financières qui y sont objectivement consacrées ».

Cette aide gouvernementale pourrait prendre la forme d’une aide au revenu, différente des aides à l’investissement, selon Jonathan Roy. « On a des aides financières au niveau de nos investissements, mais disons que cet investissement-là est subventionné à 50 %, on a quand même 50 % à mettre sur un prêt, explique-t-il. Quand j’arrête de faire mes investissements, j’ai pas de revenu qui vont justifier les paiements de ça ».

Serge Préfontaine croit pour sa part que les solutions peuvent être multiples , mais qu’elle doivent être analysées. « D’assurer un revenu décent aux agriculteurs et agricultrices qui produisent notre nourriture, moi je pense qu’on doit explorer différentes pistes qui leur permettrait de mieux et de bien vivre de leur métier ».