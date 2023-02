Une roulotte pour accueillir les personnes en situation d’itinérance à Mashteuiatsh

Située dans la cour de l'aréna de Mashteuiatsh, une roulotte a récemment été mise à la disposition des personnes en situation d'itinérance. Les usagers peuvent y passer la nuit, pourvu qu’ils soient membres de la communauté.

Comme partout ailleurs, le phénomène est grandissant, particulièrement depuis la pandémie.

Il y aurait environ 50 personnes sans abris sur une population de 2000 résidents. Une étude est toutefois en cours pour déterminer un portrait plus précis de la situation.

Demande grandissante

Les gens se retrouvaient sans domicile, donc on a ouvert temporairement le Carrefour Ushkui pour répondre à ce besoin-là et par la suite, on a remarqué que le besoin demeurait présent, donc on a réfléchi à une manière de maintenir cet hébergement-là, mais en redonnant au Carrefour Ushkui sa mission première , a expliqué Marie-Andrée Bergeron, directrice par intérim du service d'hébergement d'urgence au Carrefour Ushkui.

C'est le Carrefour Ushkui qui a mis en place le projet. Un lieu de rencontre, qui vise à offrir de l'aide pour ceux et celles qui souffrent de problèmes de dépendance et de santé mentale. Depuis janvier 2021, l'établissement avait commencé à offrir de l'hébergement d'urgence aux personnes sans domicile fixe.

La roulotte pourra toutefois mieux répondre aux besoins.

Ici, on peut offrir la douche, on a aussi laveuse-sécheuse, où est-ce que les gens peuvent faire leur entretient de leurs vêtements. Puis il y a des chambres aussi, alors que dans le carrefour, c'était des lits de camp qu'on pouvait offrir , ajoute Marie-Andrée Bergeron.

Un comité mis en place

De son côté, le Conseil des élus de Mashteuiatsh a mis sur pied un comité qui vise à tenir compte des besoins des membres de la communauté qui sont aux prises avec des problèmes d'itinérance.

[Nous avons] un mandat clair. C'est d'améliorer le mieux-être collectif des Pekuakamiulnuatsh, puis c'est dans cette optique-là que nous désirons augmenter et favoriser l'hébergement communautaire pour différentes clientèles [...]. C'est important pour nous d'offrir un milieu sécuritaire à tous les membres des Pekuakamiulnuatsh , a mentionné pour sa part Carina Dominique, conseillère déléguée à la santé et au mieux-être collectif de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

En plus d'offrir des lits, une douche et des toilettes, un intervenant est aussi disponible. Huit personnes peuvent être accueillies dans ce lieu ouvert sept jours sur sept de 19 h à 7 h le lendemain matin.

Si la mesure se veut temporaire, le service restera tant et aussi longtemps que nécessaire. D'ici là, les personnes qui le veulent peuvent au moins dormir en sécurité.