Un Calgarien, amateur du jeu vidéo, a repéré des lieux de tournage pour The Last of Us

Le Calgarien Luke Antosz, un amateur du jeu vidéo du même nom, a travaillé à repérer et photographier des lieux de tournage potentiels pour la série de HBO The Last of Us. Lorsqu’en 2020, la Commission du film de Calgary lui a demandé de préparer une liste de photographies, il a immédiatement téléphoné à son épouse pour partager avec elle sa joie.

Luke Antosz explique que la première demande concernait des vues générales de la ville, des immeubles abandonnés, des entrepôts et des usines. Il avait également reçu des éléments d’informations sur ce à quoi la série devait ressembler. Pour quelqu'un comme moi, un grand amateur du jeu et de la franchise, je suis devenu fou.

Le Calgarien s’est alors concentré sur sa tâche, préparant les photographies demandées, mais également d’autres lieux potentiels pour filmer entièrement la série dans la province. Pour chaque épisode, je leur disais, voilà où vous pouvez le filmer en Alberta.

Je ne sais pas combien de personnes ont cette chance d'avoir ce genre d'expérience et d'avoir cet honneur [...] de prendre quelque chose que vous aimez tant et d'aider ensuite à en faire une réalité.

Luke Antosz a vécu la majorité de sa vie à Calgary, et fait du repérage depuis plus d’une décennie, mais il explique que travailler pour cette série a modifié sa vision de la province.

Les personnages principaux de The Last of Us voyagent à travers les États-Unis, ce qui signifie que l’Alberta devait ressembler au Texas, à Boston, à Kansas City ou encore au Wyoming. Un défi vraiment intéressant pour Luke Antosz qui assure qu’ un incroyable travail collectif a eu lieu.

Par la suite, Jason Nolan, un autre Calgarien, a travaillé à affiner les repérages originaux, en devant parfois trouver des lieux éloignés. Je suis constamment en repérage, partout où je vais, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses, et de choses intéressantes qui pourraient potentiellement se retrouver à l'écran.

La série télé de HBO reprend l'esthétique du jeu «The Last of Us». Photo : HBO

À certains moments, ajoute-t-il, l’équipe a su instantanément qu'elle avait trouvé l'endroit parfait, comme le survol de la 4e avenue, l'édifice de l'Assemblée législative et les paysages de Fort Macleod et High River.

Luke Azevedo, commissaire au cinéma du Conseil de développement économique de Calgary, a travaillé avec Luke Antosz sur les propositions de photographies de lieux. « Ce jeune homme a fait beaucoup de travail pour que [la série] vienne ici, et au moment où nous avons terminé, nous étions assez certains que le travail que nous avions fait allait mener ce projet à bien. »

Selon Luke Azevedo, la série The Last of Us montre vraiment ce que l’Alberta a à offrir. Cela a un impact sur notre province comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

Avec les informations de Jade Markus