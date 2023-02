Des familles sinistrées de l’ouragan Fiona à Port aux Basques s’impatientent

Quelques jours après la catastrophe naturelle, le gouvernement provincial avait annoncé une aide financière de 30 millions de dollars pour les communautés du sud-ouest de Terre-Neuve.

Plus de 250 résidences ont été déclarées inhabitables à la suite de la puissante tempête.

On ne peut rien planifier. On ne peut pas penser à construire ou à acheter. On ne sait même pas où on va être dans une semaine ou un mois , dit Peggy Moore Savery, une des sinistrées.

Le 24 septembre 2022, les vagues créées par Fiona ont emporté la maison de Peggy Moore Savery. Les images de petite maison bleue tombant dans l’océan Atlantique ont fait le tour du pays.

La communauté de Port aux Basques, sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve, a subi de lourds dommages lors du passage de Fiona en septembre 2022. Photo : Rene Roy / Wreckhouse Press

La famille est présentement hébergée dans le sous-sol d’un ami.

Des résidents ont reçu les fonds distribués par la Croix-Rouge canadienne, déclare-t-elle, mais pas ceux du gouvernement.

Elle affirme qu’elle n’est pas la seule dans sa petite communauté dans cette situation. Personne n’a eu de nouvelles , a-t-elle affirmé dans une entrevue à la radio de CBC la semaine dernière.

Voici tout ce qui restait de la maison de Peggy Moore et Lloyd Savery à Port aux Basques, après la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada / Waqas Chughtai

Elle dit que la province a promis un dédommagement pour les habitations et les biens qui s'y trouvaient. Avant Noël, on leur aurait dit qu'ils auraient des nouvelles bientôt. Mais les citoyens sont toujours devant l'inconnu, soutient Peggy Moore Savery.

En attendant, dit-elle, les gens s'endettent. Je connais une dame beaucoup plus âgée que moi qui travaille 12 jours par jour pour arriver, car elle a dû prendre une hypothèque pour la première fois de sa vie, parce qu'elle attend l'aide financière du gouvernement , affirme Peggy Moore Savery.

J’aurais cru qu’on aurait quelques réponses à ce point-ci , a de son côté déclaré Dorothy Bragg, de Port aux Basques, la semaine derrière. Je pensais qu’on nous aurait au moins dit comment nous allions recevoir .

La maison de la famille Bragg, qui a été construite il y a une cinquantaine d’années et venait à peine rénovée, a été détruite par Fiona. Les Bragg ont passé les derniers mois hébergés par des proches.

Andrew Parsons, le ministre de l'Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, a souligné cette semaine l’importance de gérer adéquatement les fonds publics.

Quand on parle de dizaine de millions de dollars venant des contribuables, on doit être certain de les distribuer correctement, qu’on ne fait pas juste lancer de l’argent comme ça , a-t-il déclaré.

Le ministre Parsons, député de Burgeo-La Poile, représente le secteur de Port aux Basques.

Il a affirmé que des premiers chèques viennent d’être envoyés, et que plusieurs ministères s’efforcent de travailler le plus rapidement possible sur une situation complexe.