Une exposition de céramiques sur le thème Les Baigneurs

L’artiste céramiste québécoise, Élise Provencher, signe une exposition apaisante comme une journée à la plage où le farniente et la réflexion sont au menu. Jusqu’au 12 mars, on pourra découvrir ses œuvres récentes à la Galerie 3, dans une scénographie pleine de fraîcheur.

Durant la dernière année, Élise Provencher a réalisé la quinzaine d'œuvres qui composent l’exposition Les baigneurs. Certaines sculptures ont vu le jour durant une résidence d'artistes de deux mois au lieu de recherche en art actuel, Est-Nord-Est, à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour moi, l’idée des baigneurs, c'était un prétexte avant tout. À la fois pour intégrer mes personnages qui sont toujours dans une espèce d’action inactive. [...] Ils ne sont pas en train de faire un acte. On ne peut pas deviner exactement d’où ils viennent, où ils vont. Mais on voit par leur expressivité qu’ils sont vraiment actifs plutôt comme psychiquement, intérieurement.

Une sculpture en deux parties, d'Élise Provencher. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Avec cette série de personnages sculptés dans l'argile, l'artiste explore différentes facettes de la condition humaine, notamment la quiétude, l'amitié, les tourments, la solitude et l'amour.

Je pense que c'est pour ça que le figuratif me parle autant. C'est parce que c'est comme un moyen de réfléchir à ce qu'on ne comprend pas [...] de nous-mêmes. Et moi, je vois l'art un peu comme une science, une façon d’expliquer. C’est comme des propositions où on essaie d'expliquer des choses.

Un baigneur, d'Élise Provencher. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La scénographie de l'exposition accentue la place de la nature dans la réflexion et l'œuvre d'Élise Provencher.

C'était ça l'idée! C'était de placer des montagnes, des rochers au travers pour faire comme s'ils étaient sur la berge, et mon idée même, c'était que le plancher et le parcours symbolisent le lit de la rivière.

L'étrangeté qui émane des personnages de la céramiste a quelque chose de touchant. Ses baigneurs, qu'on peut admirer au milieu de l'hiver, sont une très belle découverte.