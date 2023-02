Le Québécois Gary Arnold jugé coupable d’enlèvement et d’extorsion

James et Sandra Helm ont été enlevés alors qu'ils étaient à leur domicile, se sont fait illégalement emmener au Québec via le territoire mohawk d'Akwesasne et ont été détenus dans un chalet à Magog pendant deux jours. Ils ont finalement été secourus par le Groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec le 29 septembre 2020.

La poursuite a déclaré que le couple avait été kidnappé dans le but de récupérer une rançon de 50 kilogrammes de cocaïne, ou 3,5 millions de dollars américains. Son petit-fils avait été arrêté au Vermont six jours plus tôt et les 50 kilogrammes de cocaïne qu'il transportait avaient été saisis par les autorités.

M. Arnold a plaidé lors de son procès qu'il avait agi ainsi à cause de menaces contre sa vie et sa famille, qu'il ne savait rien au sujet d'un complot et qu'il n'avait jamais rencontré un membre de la famille Helm.

L'homme de 54 ans a également témoigné qu'il avait choisi de faire ce qu'on lui disait au lieu de prévenir les autorités.

Les jurés ont rendu des verdicts de culpabilité pour cinq chefs d'accusation, notamment pour enlèvement, extorsion et complot en vue de commettre un enlèvement.